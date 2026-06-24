Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 de una manera muy particular y fiel a su estilo competitivo: entrenando al máximo nivel en medio de la disputa de su sexto Mundial con la Selección Argentina.
El video de Lionel Messi entrenando en el día de su cumpleaños número 39
El capitán de la Selección Argentina celebró un nuevo año de vida enfocado plenamente en la competencia. En pleno Mundial 2026, compartió imágenes de su rutina física en el gimnasio y recibió el afecto de hinchas, compañeros y de las máximas entidades del fútbol internacional.
En una fecha marcada por una agenda deportiva sumamente intensa y la enorme expectativa que genera la cita mundialista, el astro rosarino eligió prescindir de las palabras para realizar una publicación en sus redes oficiales que rápidamente se volvió viral a nivel global.
Cuando el reloj marcó la medianoche, el capitán de la Albiceleste compartió en su cuenta de Instagram un video de su rutina física en el gimnasio, donde se lo ve realizando exigentes ejercicios de fuerza con pesas de cara al cierre de la fase de grupos.
Sin textos ni explicaciones adicionales, el material audiovisual fue musicalizado con el tema “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)” de la banda argentina La T y La M, una canción emblemática ligada a las hazañas de la selección nacional.
La decisión de exhibir su preparación física, postergando imágenes de celebraciones o de reuniones familiares en un día tan especial, fue interpretada de inmediato por los aficionados como una contundente declaración de prioridades en plena competencia.
El afecto de su círculo íntimo
La reacción en el entorno digital fue inmediata y el posteo cosechó millones de visualizaciones en pocas horas, acompañadas de una ola de saludos de diversas personalidades del deporte.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue la primera institución en manifestarse públicamente a través de un comunicado oficial titulado "El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi".
A este reconocimiento se sumó el propio presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, quien le dedicó unas sentidas palabras en sus plataformas: “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños!”.
En el plano continental, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) también dejó su mensaje en las plataformas digitales al publicar: “¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!”.
Por su parte, el círculo cercano y los excompañeros del delantero se hicieron presentes en la jornada; uno de los primeros en comentar el video fue Sergio “Kun” Agüero, amigo personal del jugador, quien le escribió un afectuoso: “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”.
Un presente histórico en el Mundial 2026
Este nuevo aniversario encuentra a Messi en un estado de gracia deportiva formidable y rompiendo marcas históricas en la Copa del Mundo de la FIFA. El atacante argentino es el actual artillero del certamen con un registro asombroso de cinco goles en apenas dos partidos jugados, tras debutar con un hat-trick frente a Argelia y convertir luego un doblete ante el seleccionado de Austria.
Con estas anotaciones, el rosarino alcanzó los 18 tantos y se consagró como el máximo goleador histórico en la historia de los Mundiales. Al mismo tiempo, estableció un nuevo récord de longevidad para la competición al convertirse en el futbolista más veterano en marcar tres goles en un mismo partido de una Copa del Mundo.
El calendario de la Selección Argentina continuará su rumbo este sábado a las 23 (hora argentina), cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Jordania por la última fecha del Grupo J.
Cabe destacar que el combinado nacional ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final como líder indiscutido de su zona, gracias a los seis puntos obtenidos en sus dos presentaciones previas.