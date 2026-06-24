Viral

El video de Lionel Messi entrenando en el día de su cumpleaños número 39

El capitán de la Selección Argentina celebró un nuevo año de vida enfocado plenamente en la competencia. En pleno Mundial 2026, compartió imágenes de su rutina física en el gimnasio y recibió el afecto de hinchas, compañeros y de las máximas entidades del fútbol internacional.