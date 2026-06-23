Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia en el Mundial 2026. Esta vez no solo por sus goles en la victoria 5-0 de Portugal ante Uzbekistán, sino también por una breve situación ocurrida tras el partido que se viralizó en cuestión de minutos.
“Messi…”: Cristiano se enojó con un periodista tras la victoria de Portugal
El capitán portugués fue figura en la goleada de Portugal sobre Uzbekistán, pero una pregunta sobre Lionel Messi generó una reacción que rápidamente recorrió las redes sociales.
Mientras abandonaba la zona mixta luego de atender distintos compromisos con la prensa, el delantero portugués fue consultado sobre Lionel Messi y decidió no responder. El gesto fue captado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
Una pregunta que no tuvo respuesta
La escena ocurrió pocos minutos después de una de las mejores actuaciones de Cristiano en el torneo. El delantero había marcado dos goles y encabezado la recuperación portuguesa tras el empate en el debut frente a República Democrática del Congo.
Cuando caminaba por el sector reservado para entrevistas, un periodista intentó preguntarle por el presente de Messi y sus actuaciones con la Selección argentina en la Copa del Mundo.
Cristiano continuó su recorrido sin detenerse ni emitir comentarios, una actitud que fue interpretada de distintas maneras por usuarios y medios deportivos de todo el mundo.
Una rivalidad que sigue generando atención
Aunque ambos futbolistas transitan el tramo final de sus carreras, cualquier referencia a uno de ellos suele estar acompañada por comparaciones con el otro.
Durante más de quince años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron una de las rivalidades más importantes de la historia del deporte, dominando premios individuales, récords y competencias internacionales.
Por eso, incluso en un Mundial donde representan a selecciones distintas y compiten en grupos diferentes, cualquier episodio relacionado con ambos genera repercusión inmediata.
Una noche histórica para el portugués
Más allá de la polémica posterior, la jornada fue especialmente positiva para Cristiano. El delantero convirtió dos tantos en la goleada sobre Uzbekistán y volvió a ampliar varios registros históricos de su carrera.
Entre ellos, logró transformarse en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, una marca que amplió su legado en el máximo escenario internacional.
Portugal alcanzó los cuatro puntos en el Grupo K y quedó bien posicionado de cara a la definición de la fase de grupos, mientras que Cristiano volvió a ocupar el centro de la escena mundial.