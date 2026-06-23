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Argentina ya conoce sus posibles rivales en 16avos: quién tiene más chances de cruzarse con la Scaloneta

Con el primer puesto del Grupo J asegurado, la Selección argentina espera al segundo clasificado del Grupo H. Cabo Verde, Arabia Saudita, España y Uruguay llegan con posibilidades a la última fecha.

Argentina aseguró el primer puesto del Grupo J tras vencer a Austria en Dallas. Foto: Fernando NicolaArgentina aseguró el primer puesto del Grupo J tras vencer a Austria en Dallas. Foto: Fernando Nicola
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La victoria ante Austria y los resultados posteriores dejaron a la Selección argentina con un escenario inmejorable en el Mundial 2026: clasificación asegurada y primer puesto garantizado en el Grupo J. Ahora, la atención se traslada al Grupo H, de donde saldrá el rival de la Albiceleste en los 16avos de final.

La definición se resolverá el próximo 26 de junio con dos partidos simultáneos: Uruguay enfrentará a España, mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita. Los cuatro equipos llegan con opciones matemáticas de avanzar y de terminar en distintas posiciones.

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Posibles rivales de Argentina en 16avos

Con el primer puesto del Grupo J asegurado, la Scaloneta espera al segundo clasificado del Grupo H. Conocé las probabilidades estimadas de cruce:

🇨🇻 Cabo Verde 40%


🇸🇦 Arabia Saudita 30%


🇪🇸 España 20%
🇺🇾 Uruguay 10%

📅 Definición del Grupo H: Viernes 26 de Junio

Uruguay vs. España
Cabo Verde vs. Arabia Saudita
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Simulador: ¿Quién será el rival de Argentina?

Seleccioná los posibles resultados de la última fecha del Grupo H y descubrí al instante quién se cruzaría con la Scaloneta en los 16avos de final.

Rival de Argentina en 16avos:

Cabo Verde

* Definición del Grupo H: 26 de junio. Argentina espera al 2° de esta zona.

Cabo Verde aparece como el escenario más probable

Tomando como referencia el rendimiento mostrado hasta el momento y las combinaciones posibles de resultados, Cabo Verde surge como uno de los candidatos más firmes para terminar segundo y cruzarse con Argentina.

El seleccionado africano sorprendió en la fase de grupos con un empate ante España y otro frente a Uruguay. Si derrota a Arabia Saudita y España vence a Uruguay, ocuparía el segundo lugar detrás de La Roja.

Además, incluso un empate podría mantenerlo en carrera dependiendo de la diferencia de gol y de lo que suceda en el otro encuentro.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 21, 2026 Cape Verde's Helio Varela celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Paul ChildsCabo Verde es una de las selecciones revelación de la fase de grupos del Mundial. Foto: Reuters

Arabia Saudita también llega con chances concretas

Los saudíes comenzaron el torneo con un empate ante Uruguay, pero luego sufrieron una dura derrota frente a España. Sin embargo, siguen dependiendo en gran medida de sí mismos.

Una victoria sobre Cabo Verde podría impulsarlos al segundo puesto si España suma ante Uruguay. En varios de los escenarios posibles aparecen como uno de los candidatos más fuertes a enfrentar al conjunto de Lionel Scaloni.

España y Uruguay, pendientes del duelo entre sí

El choque entre España y Uruguay será el partido más atractivo de la jornada. Los españoles llegan mejor posicionados luego de golear a Arabia Saudita, mientras que los sudamericanos todavía buscan su primera victoria.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 21, 2026 Spain's Marc Cucurella celebrates with teammates after their fourth goal, an own goal scored by Saudi Arabia's Hassan Altambakti IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis TPX IMAGES OF THE DAYEspaña y Uruguay definirán gran parte del destino del Grupo H en la última fecha. Foto: Reuters

Paradójicamente, una victoria española disminuiría las posibilidades de que La Roja se cruce con Argentina, ya que la acercaría al liderazgo del grupo. Para enfrentar a la Albiceleste debería ceder puntos y terminar en la segunda posición.

Uruguay, por su parte, necesita una combinación más ajustada para finalizar segundo. El equipo de Marcelo Bielsa aún conserva posibilidades, aunque dependerá tanto de su resultado como del encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 21, 2026 Uruguay's Rodrigo Zalazar, Rodrigo Aguirre and Mathias Olivera look dejected after the match REUTERS/Amanda PerobelliEspaña y Uruguay definirán gran parte del destino del Grupo H en la última fecha. Foto: Reuters

Un cuadro que empieza a tomar forma

Mientras Argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania con la tranquilidad del objetivo cumplido, la pelea en el Grupo H promete una definición abierta hasta el último minuto.

El vigente campeón del mundo conocerá recién después de esa jornada quién será su rival en la primera ronda eliminatoria de una Copa del Mundo que ya comenzó a delinear sus cruces decisivos.

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