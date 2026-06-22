La Selección Argentina de fútbol le ganó 2-0 a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial de fútbol 2026
El equipo dirigido por Scaloni, con puntaje perfecto y sin goles en contra, enfrentará a Jordania en el cierre de la fase de grupos.
El equipo de Lionel Scaloni supo entender a la perfección los momentos ante un oponente que demostró mucha intensidad y que se desconectó en muy pocas ocasiones.
El autor de los dos goles del partido fue Lionel Messi, que pudo recuperarse luego del penal que erró en los primeros minutos y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.
Cuándo vuelve a jugar
La Selección Argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania el próximo sábado 27 de junio desde las 23, hora argentina.
El duelo se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos, con transmisión de TV Pública, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.
En caso de que Jordania no le gane a Argelia este lunes y tampoco lo haga ante Argentina el sábado, la albiceleste seguirá en la primera posición del grupo.
Con este escenario, jugará los 16avos de final ante el segundo del grupo H, quien de momento es Uruguay, pero también puede ser España, Cabo Verde o Arabia Saudita. Se juega el viernes 3 de julio en Miami.
Cómo quedó la tabla de posiciones
Argentina quedó como líder absoluto con puntaje ideal: 6 puntos de 6 posibles. El vigente campeón del mundo acumula 5 goles a favor y mantiene su valla invicta. Cerrará la fase ante Jordania.
A pesar de la derrota frente a los sudamericanos, el combinado europeo se mantiene transitoriamente en el segundo lugar con 3 puntos gracias a su victoria previa por 3-1 contra Jordania en el debut, quedando con una diferencia de gol equilibrada (0).
Debiendo su duelo entre sí, Jordania y Argelia se mantienen tercero y cuarto, respectivamente. Ambos no poseen puntos, pero los asiáticos lograron marcar un gol y así sostener la diferencia en dicha categoría.