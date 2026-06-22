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Maximiliano Pullaro
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Por 2 a 0

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Argentina tras vencer a Austria

El equipo de Lionel Scaloni superó al conjunto europeo por 2 a 0 con un doblete de Lionel Messi. Ya clasificó a la próxima ronda.

El festejo de gol de Argentina tras el 1 a 0 ante Austria. Crédito: Fernando NicolaEl festejo de gol de Argentina tras el 1 a 0 ante Austria. Crédito: Fernando Nicola
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La Selección Argentina de fútbol venció a su par de Austria este lunes por 2 a 0 en el marco de la segunda fecha de la zona J de la Copa Mundial de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.

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Tras el reciente triunfo de la selección albiceleste en el Dallas Stadium, el equipo de Lionel Scaloni aseguró matemáticamente su boleto a los dieciseisavos de final del torneo.

La foto de equipo inicial de Argentina vs Austria. Crédito: Fernando NicolaLa foto de equipo inicial de Argentina vs Austria. Crédito: Fernando Nicola

Cabe recordar que Jordania y Argelia cuentan con un partido menos, ya que deben disputar su enfrentamiento directo correspondiente a esta segunda fecha del grupo. El mismo se jugará en la medianoche argentina de este lunes con transmisión de Paramount+ y DSports.

Cómo quedó la tabla de posiciones

Argentina quedó como líder absoluto con puntaje ideal: 6 puntos de 6 posibles. El vigente campeón del mundo acumula 5 goles a favor y mantiene su valla invicta. Cerrará la fase ante Jordania.

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A pesar de la derrota frente a los sudamericanos, el combinado europeo se mantiene transitoriamente en el segundo lugar con 3 puntos gracias a su victoria previa por 3-1 contra Jordania en el debut, quedando con una diferencia de gol equilibrada (0).

Scaloni | Cuerpo técnico selección | Argentina-Austria, Mundial 2026 | Dallas Stadium | Grupo J | FOTOS DE EL LITORAL EXCLUSIVO. Foto: Fernando NicolaEl cuerpo técnico de la selección. Foto: Fernando Nicola

Debiendo su duelo entre sí, Jordania y Argelia se mantienen tercero y cuarto, respectivamente. Ambos no poseen puntos, pero los asiáticos lograron marcar un gol y así sostener la diferencia en dicha categoría.

Cómo sigue el calendario

De cara a la última fecha y sumando el ya mencionado juego de este lunes, los partidos restantes están programados para jugarse a la misma hora.

El próximo sábado 27 de junio a las 23, hora argentina, se jugará Jordania vs Argentina en el AT&T Stadium con transmisión de TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports y Argelia vs Austria en Arrowhead Stadium con transmisión de Paramount+, DSports, Flow Sports y Movistar Eventos.

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