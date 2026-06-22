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Argentina se mide con Austria en busca de asegurar la clasificación; la información minuto a minuto

La Scaloneta tendrá un rival europeo en la segunda fecha de la Copa del Mundo. Ambas selecciones ganaron en el debut y de repetir este lunes quedarían al borde de la clasificación.

Los fanáticos argentinos en la previa del partido ante Austria. Foto: Fernando NicolaLos fanáticos argentinos en la previa del partido ante Austria. Foto: Fernando Nicola
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Jornada de actividad para la Selección Argentina. Luego del estupendo debut ante Argelia, Messi y compañía se juegan parte de la clasificación ante Austria, que también triunfó en la primera fecha.

Viví la previa en El Litoral

La información minuto a minuto

12:00 / Lun. 22.06.2026

La foto de Tapia con Messi y De Paul

Casi una cábala, el presidente de la AFA junto a los emblemas de la Selección en la previa del partido ante Austria.

11:57 / Lun. 22.06.2026

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este lunes 22 de junio

La selección albiceleste enfrentará a Austria en Dallas en una jornada que también tendrá acción para Francia, Irak, Noruega y Senegal por la fase de grupos.

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11:42 / Lun. 22.06.2026

“Compro entrada”, un cartel que muestra la fiebre por Argentina en el Mundial

Los fanáticos de La Scaloneta viajaron miles de kilómetros sin tickets para ingresar al partido. “La esperanza es lo último que se pierde. Intentamos comprar y siempre está saturada la web de Fifa”, le dijo un hincha a este medio.

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10:45 / Lun. 22.06.2026

El imponente Dallas Stadium

La sede abrió sus puertas en el año 2009 y es uno de los recintos que tendrá más cotejos disputándose en su césped durante el Mundial. Posee capacidad para más de 80.000 personas, ubicándose como una de las sedes más grandes de todo el torneo.

10:30 / Lun. 22.06.2026

Argentinos en la previa del partido

A unas 4 horas del inicio del partido, la previa se vivía en las adyacencias del estadio en Dallas. El Litoral presente con una amplia cobertura.

10:15 / Lun. 22.06.2026

40 años del partidazo de Maradona contra Inglaterra

10:00 / Lun. 22.06.2026

Arrancó la previa en El Litoral

Dos horas de programas con toda la información y color en vivo desde Santa Fe y con conexión directa con Dallas, donde los enviados especiales siguen de cerca a la Selección

09:45 / Lun. 22.06.2026

Qué dicen los austríacos

Kevin Danso: "¡Respetamos a Messi, pero no le tememos!".

Cristiano Fuchs: "¿Quién se coronará en la Copa del Mundo? Argentina."

Martin Harnik: "Se puede provocar a Messi, se le puede sacar de su concentración, y Konrad Laimer lo demostró en la Champions League. En solo los primeros cinco minutos, ya había empezado a molestar a las estrellas del equipo contrario. Personalmente, yo le habría encargado a Konrad Laimer que vigilara a Messi de cerca. Le habría dicho: hazle pasar un día difícil y sigue persiguiéndolo, Messi perderá los nervios."

09:30 / Lun. 22.06.2026

Messi se enfrenta por primera vez contra Austria

El 10 argentino y capitán de la Selección nunca había jugado contra los austríacos.

Argentina vs Paraguay — 22 de junio de 2021

09:00 / Lun. 22.06.2026

Así luce el estadio de Dallas en la previa

08:45 / Lun. 22.06.2026

Scaloni eludió hablar de la noticia falsa sobre el padre de Messi y criticó la pausa de hidratación

El entrenador argentino solo atinó a decir que “en las dificultades, si estás al lado de un amigo, es mejor”. Respecto de las declaraciones de Ancellotti, señaló que “no lo tomé como una crítica, sino como un halago”.

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08:30 / Lun. 22.06.2026

¿Qué pasa si la Selección argentina gana, empata o pierde con Austria?

La Albiceleste afronta un partido clave por la segunda fecha del Grupo J. Una victoria puede asegurar la clasificación anticipada a los 16avos de final, mientras que un empate o una derrota modificarán el panorama de cara al cierre de la fase de grupos.

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08:15 / Lun. 22.06.2026

El árbitro

El egipcio Amin Mohamed será el árbitro principal del encuentro que se disputará desde las 14 (hora argentina) en Dallas.

08:00 / Lun. 22.06.2026

Argentina se mide con Austria

El seleccionado argentino buscará tres puntos claves en Dallas ante Austria. De ganar quedaría muy cerca de los 16avos.

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