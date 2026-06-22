Argentina se mide con Austria en busca de asegurar la clasificación; la información minuto a minuto

Martin Harnik: "Se puede provocar a Messi, se le puede sacar de su concentración, y Konrad Laimer lo demostró en la Champions League. En solo los primeros cinco minutos, ya había empezado a molestar a las estrellas del equipo contrario. Personalmente, yo le habría encargado a Konrad Laimer que vigilara a Messi de cerca. Le habría dicho: hazle pasar un día difícil y sigue persiguiéndolo, Messi perderá los nervios."