Jornada de actividad para la Selección Argentina. Luego del estupendo debut ante Argelia, Messi y compañía se juegan parte de la clasificación ante Austria, que también triunfó en la primera fecha.
Argentina se mide con Austria en busca de asegurar la clasificación; la información minuto a minuto
La Scaloneta tendrá un rival europeo en la segunda fecha de la Copa del Mundo. Ambas selecciones ganaron en el debut y de repetir este lunes quedarían al borde de la clasificación.
Viví la previa en El Litoral
La información minuto a minuto
La foto de Tapia con Messi y De Paul
Casi una cábala, el presidente de la AFA junto a los emblemas de la Selección en la previa del partido ante Austria.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este lunes 22 de junio
La selección albiceleste enfrentará a Austria en Dallas en una jornada que también tendrá acción para Francia, Irak, Noruega y Senegal por la fase de grupos.Continuar leyendo →
“Compro entrada”, un cartel que muestra la fiebre por Argentina en el Mundial
Los fanáticos de La Scaloneta viajaron miles de kilómetros sin tickets para ingresar al partido. “La esperanza es lo último que se pierde. Intentamos comprar y siempre está saturada la web de Fifa”, le dijo un hincha a este medio.Continuar leyendo →
El imponente Dallas Stadium
La sede abrió sus puertas en el año 2009 y es uno de los recintos que tendrá más cotejos disputándose en su césped durante el Mundial. Posee capacidad para más de 80.000 personas, ubicándose como una de las sedes más grandes de todo el torneo.
Argentinos en la previa del partido
A unas 4 horas del inicio del partido, la previa se vivía en las adyacencias del estadio en Dallas. El Litoral presente con una amplia cobertura.
Arrancó la previa en El Litoral
Dos horas de programas con toda la información y color en vivo desde Santa Fe y con conexión directa con Dallas, donde los enviados especiales siguen de cerca a la Selección
Qué dicen los austríacos
Kevin Danso: "¡Respetamos a Messi, pero no le tememos!".
Cristiano Fuchs: "¿Quién se coronará en la Copa del Mundo? Argentina."
Martin Harnik: "Se puede provocar a Messi, se le puede sacar de su concentración, y Konrad Laimer lo demostró en la Champions League. En solo los primeros cinco minutos, ya había empezado a molestar a las estrellas del equipo contrario. Personalmente, yo le habría encargado a Konrad Laimer que vigilara a Messi de cerca. Le habría dicho: hazle pasar un día difícil y sigue persiguiéndolo, Messi perderá los nervios."
Messi se enfrenta por primera vez contra Austria
El 10 argentino y capitán de la Selección nunca había jugado contra los austríacos.
Argentina vs Paraguay — 22 de junio de 2021
Scaloni eludió hablar de la noticia falsa sobre el padre de Messi y criticó la pausa de hidratación
El entrenador argentino solo atinó a decir que “en las dificultades, si estás al lado de un amigo, es mejor”. Respecto de las declaraciones de Ancellotti, señaló que “no lo tomé como una crítica, sino como un halago”.Continuar leyendo →
¿Qué pasa si la Selección argentina gana, empata o pierde con Austria?
La Albiceleste afronta un partido clave por la segunda fecha del Grupo J. Una victoria puede asegurar la clasificación anticipada a los 16avos de final, mientras que un empate o una derrota modificarán el panorama de cara al cierre de la fase de grupos.Continuar leyendo →
El árbitro
El egipcio Amin Mohamed será el árbitro principal del encuentro que se disputará desde las 14 (hora argentina) en Dallas.