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El Litoral en Dallas

“Compro entrada”, un cartel que muestra la fiebre por Argentina en el Mundial

Los fanáticos de La Scaloneta viajaron miles de kilómetros sin tickets para ingresar al partido. “La esperanza es lo último que se pierde. Intentamos comprar y siempre está saturada la web de Fifa”, le dijo un hincha a este medio.

En búsqueda de la entrada. Foto: Fernando NicolaEn búsqueda de la entrada. Foto: Fernando Nicola
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Argentina se enfrenta a Austria en Dallas por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026. Allí está El Litoral desde temprano para vivir la previa y conocer de primera mano lo que ocurre tanto con el equipo como con los hinchas.

Es el caso de varios fanáticos argentinos que llegaron hasta la puerta del estadio sin entrada. Así lo reflejan en carteles improvisados que muestran ante la prensa local e internacional.

El Litoral dialogó con uno de ellos quien manifestó no perder nunca las esperanzas y reconoció que quiso comprar vía web oficial de Fifa pero siempre se colapsa cuando es partido de Argentina.

Nadie se quiere perder el partido. Foto: Fernando NicolaNadie se quiere perder el partido. Foto: Fernando Nicola

¿Hasta dónde llega la locura?

“Está difícil pero bueno. Queríamos estar acá, vinimos con amigos. Si entramos es la frutilla”, reconoció el joven.

—Esto solamente pasa con Argentina, somos muy pasionales...hacer semejante viaje sin entrada, es sólo de argentinos esto, ¿no?; consultó El Litoral.

El apoyo en la previa y un mensaje muy particular. Foto: Fernando NicolaEl apoyo en la previa y un mensaje muy particular. Foto: Fernando Nicola

— 100% de acuerdo. Disfrutamos el banderazo, nos quedará el recuerdo para siempre. Todo lo que fue el viaje nos llena el alma. Vamos a seguir intentando hasta último momento. Estamos dispuestos a pagar hasta 900 dólares; hay quienes nos piden 2.500 pero están locos.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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