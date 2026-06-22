Después del contundente triunfo por 3 a 0 frente a Argelia en el debut, la Selección argentina vuelve a salir a la cancha este lunes para enfrentar a Austria en un encuentro que puede empezar a definir su futuro en el Mundial 2026.
¿Qué pasa si la Selección argentina gana, empata o pierde con Austria?
La Albiceleste afronta un partido clave por la segunda fecha del Grupo J. Una victoria puede asegurar la clasificación anticipada a los 16avos de final, mientras que un empate o una derrota modificarán el panorama de cara al cierre de la fase de grupos.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni lidera el Grupo J por diferencia de gol, aunque Austria también llega con tres puntos tras vencer 3 a 1 a Jordania. Por eso, el resultado de este cruce será determinante para las aspiraciones de ambos equipos.
Si Argentina gana, quedará muy cerca de los 16avos de final
El escenario más favorable para la Selección es una victoria. Si consigue los tres puntos frente a Austria llegará a seis unidades y, dependiendo del resultado entre Argelia y Jordania, incluso podría asegurarse de manera anticipada un lugar en los 16avos de final.
Además del pasaje a la siguiente instancia, un triunfo le permitiría a la Albiceleste mantenerse como líder del Grupo J y llegar con mayor tranquilidad al último compromiso de la fase de grupos frente a Jordania.
Terminar primero en la zona no es un dato menor. En el nuevo formato del Mundial, finalizar en la cima del grupo puede significar un cruce más favorable en la primera ronda eliminatoria, aunque eso dependerá de cómo concluyan las demás zonas.
Argentina mostró un muy buen nivel en el estreno, con Lionel Messi como gran figura gracias a un triplete, mientras que Austria también dejó una buena imagen al imponerse sobre Jordania. Todo indica que el duelo entre ambos será el más exigente de la fase inicial para los campeones del mundo.
Qué ocurre si empata o pierde frente a Austria
Un empate tampoco sería un mal resultado para la Selección. En ese caso, Argentina sumaría cuatro puntos y seguiría dependiendo de sí misma para avanzar de ronda. La clasificación se definiría en la última fecha frente a Jordania.
Con cuatro unidades, el equipo de Scaloni llegaría bien posicionado para meterse entre los dos primeros del grupo, aunque el liderazgo podría quedar condicionado al resto de los resultados y a la diferencia de gol.
La situación cambia si la Albiceleste pierde. En ese escenario permanecería con tres puntos y Austria pasaría al primer lugar con seis.
Sin embargo, una derrota no significaría la eliminación. El formato del Mundial 2026, que reúne por primera vez a 48 selecciones, clasifica a los dos primeros de cada grupo y también a los ocho mejores terceros entre las doce zonas.
Esto hace que incluso perdiendo ante Austria, Argentina mantenga grandes posibilidades de avanzar si obtiene un buen resultado frente a Jordania en la tercera fecha.
Eso sí, una caída aumentaría la presión para el último partido y obligaría a prestar atención a la diferencia de gol y a los demás resultados del grupo.
Cómo se define la clasificación en el Mundial 2026
La Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá estrenó un formato completamente diferente respecto de las ediciones anteriores.
Los 48 seleccionados participantes fueron divididos en 12 grupos de cuatro equipos. Al finalizar las tres fechas de la fase inicial, avanzan directamente los dos primeros de cada zona, mientras que también obtienen el pase los ocho mejores terceros.
En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, la FIFA aplica una serie de criterios de desempate. Primero se toman en cuenta los resultados entre los equipos involucrados, luego la diferencia de gol, la cantidad de goles convertidos, el Fair Play y, como última instancia, el ranking FIFA.
Por eso, además de sumar puntos, cada gol puede resultar decisivo al momento de definir la clasificación.
El calendario que le queda a la Selección
Tras el encuentro de este lunes frente a Austria, Argentina cerrará su participación en el Grupo J enfrentando a Jordania.
Si consigue un triunfo ante los austríacos, llegará al último compromiso con la tranquilidad de tener prácticamente asegurado el pase a la siguiente ronda. Si empata, dependerá de sí misma para sellar la clasificación. En cambio, si pierde, deberá jugar una verdadera final en la tercera fecha.
Con el gran debut ante Argelia y el buen momento futbolístico del equipo, la ilusión de los hinchas argentinos sigue intacta. El desafío ahora será superar a un rival que también ganó en su estreno y dar un paso decisivo hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.