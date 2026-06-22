La jornada del Mundial 2026 dejó movimientos importantes en dos grupos que entraron en zona de definición. En el Grupo G, Egipto dio el golpe al vencer 3 a 1 a Nueva Zelanda y pasó a liderar la tabla. En el Grupo H, España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita y tomó distancia en la cima.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del domingo
Egipto y España quedaron arriba en sus zonas, mientras Bélgica, Irán, Uruguay y Cabo Verde definirán su futuro en la última fecha.
El triunfo egipcio tuvo peso deportivo y estadístico. Nueva Zelanda comenzó en ventaja, pero el equipo africano reaccionó en el segundo tiempo, lo dio vuelta y cerró una victoria que lo dejó con cuatro puntos. Mohamed Salah fue determinante en la remontada y Egipto quedó a un paso de meterse en la próxima ronda.
En el otro partido del Grupo G, Bélgica e Irán igualaron 0 a 0 en Los Ángeles. El empate sostuvo a los dos equipos con vida, pero también los dejó sin margen amplio. Bélgica jugó el tramo final con un futbolista menos por la expulsión de Nathan Ngoy, mientras Irán no logró aprovechar la superioridad numérica.
Ese resultado hizo que Egipto se corte arriba. Bélgica e Irán quedaron como perseguidores directos, ambos con dos unidades, y Nueva Zelanda quedó en el fondo con un punto. La última fecha será decisiva porque los cuatro seleccionados mantienen posibilidades, aunque con obligaciones distintas.
España se afirma y Uruguay sigue en carrera
En el Grupo H, España confirmó su candidatura con una goleada contundente ante Arabia Saudita. El 4 a 0 no sólo le dio tres puntos, sino que además fortaleció su diferencia de gol, un dato que puede ser determinante para ordenar la tabla en caso de igualdad.
Uruguay, en cambio, dejó pasar una chance importante. El equipo de Marcelo Bielsa empató 2 a 2 con Cabo Verde y no pudo asegurar su clasificación. La Celeste estuvo en ventaja, pero pagó errores defensivos y quedó obligada a resolver su futuro en la última fecha ante España.
Cabo Verde sostuvo sus chances con ese empate. Arabia Saudita, tras la derrota ante España, quedó comprometida y necesita una reacción inmediata. El cierre del Grupo H tendrá cruces directos: Uruguay contra España y Cabo Verde ante Arabia Saudita.
Así quedaron las posiciones
En el Grupo G, Egipto lidera con cuatro puntos y quedó en la posición más favorable. El equipo africano tiene dos unidades de ventaja sobre Irán y Bélgica, sus perseguidores inmediatos, y tres sobre Nueva Zelanda. Con ese panorama, llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo.
Irán aparece segundo con dos puntos. Tiene la misma línea que Bélgica, pero se ubica por delante en la tabla oficial. Su empate ante los belgas le permitió sostenerse en zona de expectativa, aunque deberá jugarse la clasificación ante el líder Egipto.
Bélgica está tercera, también con dos puntos. El equipo europeo no perdió, pero tampoco ganó en sus dos presentaciones. Esa acumulación de empates lo dejó condicionado: ante Nueva Zelanda necesitará sumar para no quedar expuesto a la combinación de resultados de la zona.
Nueva Zelanda quedó cuarta con un punto. La derrota ante Egipto la dejó comprometida, aunque no eliminada. Su cierre ante Bélgica será una final: necesita ganar y esperar que la tabla de terceros, o el resultado del otro partido, le abra una puerta.
En el Grupo H, España manda con cuatro puntos. La goleada ante Arabia Saudita le permitió ampliar su diferencia de gol y llegar al cierre como líder. La selección europea quedó cerca de la clasificación y enfrentará a Uruguay con ventaja estadística y margen en la tabla.
Uruguay quedó segundo con dos puntos, producto de dos empates. La Celeste mantiene una mínima distancia sobre Cabo Verde en el ordenamiento de la zona, pero no logró despegarse. Su cruce con España será de alta exigencia y puede definir su continuidad.
Cabo Verde está tercero, también con dos puntos. El empate ante Uruguay sostuvo sus aspiraciones y lo dejó con vida plena para la última fecha. Su partido ante Arabia Saudita aparece como una oportunidad directa para pelear por un lugar en la próxima ronda.
Arabia Saudita cierra el grupo con un punto. La caída ante España la dejó en la situación más delicada de la zona. Para seguir con chances necesitará vencer a Cabo Verde y esperar que el resto de los resultados le permita escalar en la tabla.