Mundial 2026

Empate sin goles entre Bélgica e Irán que se juegan todo en la última fecha del Grupo G

El partido se disputó en Los Ángeles. El resultado deja a ambos equipos con dos puntos en el grupo, tras igualar también en sus primeros encuentros. Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda en el cierre mientras que Irán hará lo propio ante Egipto.