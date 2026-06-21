Bélgica e Irán igualaron este domingo sin goles en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, llevado a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, que contó con el arbitraje del argentino Darío Herrera.
Empate sin goles entre Bélgica e Irán que se juegan todo en la última fecha del Grupo G
El partido se disputó en Los Ángeles. El resultado deja a ambos equipos con dos puntos en el grupo, tras igualar también en sus primeros encuentros. Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda en el cierre mientras que Irán hará lo propio ante Egipto.
Con este resultado, tanto el combinado belga como la selección de Irán acumulan dos puntos en la zona dado que vienen de empatar en sus encuentros ante Egipto (1-1) y Nueva Zelanda (2-2), respectivamente.
El encuentro fue muy parejo entre ambos. Bélgica tuvo la intención de dominar la pelota de arranque. Mientras que Irán cedió la posesión para cerrarse atrás y apostar por un contragolpe aislado ante el asedio belga.
Y lo cierto es que funcionó, sobre todo en la primera parte en la que los belgas atacaron con fuerza y lograron despejar dos ocasiones claras que pudieron haberle otorgado la ventaja al conjunto europeo casi en los primeros compases.
No salieron del cero
El partido se mantenía en la misma sintonía pero cambió promediando el segundo tiempo. El árbitro expulsó a Nathan Ngoy, a los 66 minutos, por lo que conjunto europeo debió disputar con un futbolista menos lo que quedó del partido, lo que lo obligó a sufrir atrás.
En el mejor momento de Bélgica en el duelo, Nathan Ngoy tuvo un grave error al perder un balón como último hombre y debió cometer una infracción sobre el delantero iraní Mehdi Taremi para impedir que este se marche solo ante el propio Courtois.
Dicha acción derivó en la tarjeta roja del defensor central por lo que el entrenador debió cambiar el esquema, retiró a Romelu Lukaku del terreno de juego para agregar otro hombre en la parte defensiva y le cedió terreno al rival, que no tuvo la eficacia necesaria para poder aprovechar esa situación.
Así, se convirtió en figura el arquero Thibaut Courtois, con presente en el Real Madrid, ya que salvó en numerosas ocasiones a los comandados por el francés Rudi Garcia y evitó una derrota que hubiese complicado las aspiraciones de clasificar como primeros, en un grupo que en principio parecía accesible.
Ahora, Bélgica cerrará su participación en el Grupo G ante Nueva Zelanda, mientras que Irán hará lo propio ante Egipto, con ambos encuentros a disputarse en simultaneo el sábado 27 de junio desde las 00:00 (hora argentina).
Síntesis
Resultado: 0 a 0.
Árbitro: Darío Herrera (Argentina).
Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier (m.58, Timothy Castagne), Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Nicolas Raskin (m.58, Hans Vanaken), Leandro Trossard, Kevin De Bruyne (m.87, Matías Fernández-Pardo), Alexis Saelemaekers (m.58, Dodi Lukebakio), Romelu Lukaku (m.73, Arthur Theate). DT: Rudi Garcia (Francia).
Irán: Alireza Beiranvand, Ehsan Hajsafi (m.66, Mahdi Torabi), Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Hossein Kanaani, Saled Hardani (m.46, Alireza Jahanbakhsh), Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos (m.79, Shahriar Moghanlou), Saeid Ezatolahi (m. 85, Amirhossein Hosseinzadeh), Mohammad Mohebi (m.68, Milad Mohammadi) y Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei (Irán).
Incidencias: Amonestado Romelu Lukaku, de Bégica; y Saeid Ezatolahi, de Irán. Expulsado Nathan Ngoy, de Bélgica (minuto 66).