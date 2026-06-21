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Bielsa sobre las pausas de hidratación: “No agregan nada y quitan mucho”

El entrenador de Uruguay criticó la interrupción obligatoria que aplica la FIFA en cada tiempo de los partidos y aseguró que modifica la esencia del juego.

Marcelo Bielsa cuestionó las pausas de hidratación obligatorias implementadas por la FIFA.Marcelo Bielsa cuestionó las pausas de hidratación obligatorias implementadas por la FIFA.
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Marcelo Bielsa volvió a instalar un tema de discusión en el Mundial 2026. En la previa del partido entre Uruguay y Cabo Verde, el entrenador argentino cuestionó las pausas de hidratación obligatorias implementadas por la FIFA y consideró que alteran la dinámica tradicional del fútbol.

La medida, que comenzó a aplicarse desde el inicio del torneo, establece una interrupción de tres minutos cerca del minuto 22 de cada tiempo, independientemente de las condiciones climáticas o del tipo de estadio donde se dispute el encuentro.

La crítica del entrenador uruguayo

Durante una conferencia de prensa, Bielsa expresó su desacuerdo con la decisión y planteó que la modificación cambia la manera en que históricamente se interpretó el juego.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Saudi Arabia v Uruguay - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 15, 2026 Uruguay coach Marcelo Bielsa speaks to his players during the first half hydration break REUTERS/Paul ChildsUruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut por el Grupo H. Foto: Reuters

"Según la opinión generalizada, jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol", sostuvo el técnico rosarino.

Además, fue más allá al analizar el impacto de la medida sobre el desarrollo de los partidos. "Este cambio de la cultura para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho", afirmó.

Una de las novedades del Mundial

La FIFA explicó que las pausas fueron incorporadas para proteger la salud de los futbolistas ante las altas temperaturas que pueden registrarse durante el verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, la decisión despertó cuestionamientos en distintos sectores. Algunos entrenadores consideran que las interrupciones cortan el ritmo de juego y generan nuevas instancias para realizar ajustes tácticos durante los encuentros.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Uruguay Press Conference - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 20, 2026 Uruguay coach Marcelo Bielsa during the press conference REUTERS/Paul ChildsLas interrupciones de tres minutos se realizan en ambos tiempos de cada partido y a Bielsa no le gustan. Foto: Reuters

También surgieron críticas por el uso comercial de esos espacios, ya que las pausas permiten la inserción de nuevos bloques publicitarios durante las transmisiones televisivas.

Uruguay piensa en la clasificación

Mientras el debate continúa creciendo, Bielsa mantiene el foco puesto en la participación de Uruguay en la Copa del Mundo.

La Celeste debutó con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita en un encuentro donde alternó momentos de dominio con dificultades para romper el esquema defensivo rival.

Ahora buscará su primera victoria frente a Cabo Verde para llegar con mejores perspectivas a la última fecha de la fase de grupos, cuando deba enfrentarse a España en uno de los partidos más atractivos de la zona.

Las declaraciones del entrenador argentino volvieron a colocar en primer plano una de las innovaciones reglamentarias más discutidas del Mundial 2026.

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