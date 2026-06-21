Marcelo Bielsa volvió a instalar un tema de discusión en el Mundial 2026. En la previa del partido entre Uruguay y Cabo Verde, el entrenador argentino cuestionó las pausas de hidratación obligatorias implementadas por la FIFA y consideró que alteran la dinámica tradicional del fútbol.
Bielsa sobre las pausas de hidratación: “No agregan nada y quitan mucho”
El entrenador de Uruguay criticó la interrupción obligatoria que aplica la FIFA en cada tiempo de los partidos y aseguró que modifica la esencia del juego.
La medida, que comenzó a aplicarse desde el inicio del torneo, establece una interrupción de tres minutos cerca del minuto 22 de cada tiempo, independientemente de las condiciones climáticas o del tipo de estadio donde se dispute el encuentro.
La crítica del entrenador uruguayo
Durante una conferencia de prensa, Bielsa expresó su desacuerdo con la decisión y planteó que la modificación cambia la manera en que históricamente se interpretó el juego.
"Según la opinión generalizada, jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol", sostuvo el técnico rosarino.
Además, fue más allá al analizar el impacto de la medida sobre el desarrollo de los partidos. "Este cambio de la cultura para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho", afirmó.
Una de las novedades del Mundial
La FIFA explicó que las pausas fueron incorporadas para proteger la salud de los futbolistas ante las altas temperaturas que pueden registrarse durante el verano en Estados Unidos, México y Canadá.
Sin embargo, la decisión despertó cuestionamientos en distintos sectores. Algunos entrenadores consideran que las interrupciones cortan el ritmo de juego y generan nuevas instancias para realizar ajustes tácticos durante los encuentros.
También surgieron críticas por el uso comercial de esos espacios, ya que las pausas permiten la inserción de nuevos bloques publicitarios durante las transmisiones televisivas.
Uruguay piensa en la clasificación
Mientras el debate continúa creciendo, Bielsa mantiene el foco puesto en la participación de Uruguay en la Copa del Mundo.
La Celeste debutó con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita en un encuentro donde alternó momentos de dominio con dificultades para romper el esquema defensivo rival.
Ahora buscará su primera victoria frente a Cabo Verde para llegar con mejores perspectivas a la última fecha de la fase de grupos, cuando deba enfrentarse a España en uno de los partidos más atractivos de la zona.
Las declaraciones del entrenador argentino volvieron a colocar en primer plano una de las innovaciones reglamentarias más discutidas del Mundial 2026.