En la previa ante Cabo Verde

Bielsa prepara cambios y los jugadores apuestan a la versión que mostró Uruguay en el complemento

La Selección Uruguaya continúa ajustando detalles de cara al compromiso frente a Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial 2026. Tras un debut con altibajos ante Arabia Saudita, Rodrigo Bentancur y Agustín Canobbio realizaron una autocrítica del rendimiento del equipo, destacaron la mejoría exhibida en el segundo tiempo y coincidieron en que esa versión deberá sostenerse durante los 90 minutos para volver al triunfo.