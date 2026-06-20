El empate en el debut dejó varias conclusiones puertas adentro de la concentración uruguaya. La principal, según reconocieron los propios futbolistas, es que el equipo no puede permitirse desconexiones en un torneo tan exigente como una Copa del Mundo.
Bielsa prepara cambios y los jugadores apuestan a la versión que mostró Uruguay en el complemento
La Selección Uruguaya continúa ajustando detalles de cara al compromiso frente a Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial 2026. Tras un debut con altibajos ante Arabia Saudita, Rodrigo Bentancur y Agustín Canobbio realizaron una autocrítica del rendimiento del equipo, destacaron la mejoría exhibida en el segundo tiempo y coincidieron en que esa versión deberá sostenerse durante los 90 minutos para volver al triunfo.
Rodrigo Bentancur fue uno de los encargados de analizar lo ocurrido frente a Arabia Saudita y destacó la importancia de asumir responsabilidades para seguir creciendo como equipo.
"Uno sabe cuándo hace las cosas bien y cuándo no las hace tan bien. Es parte del crecimiento y de la autocrítica saber admitir los errores", señaló el mediocampista.
Para el jugador de la Celeste, las diferencias en este tipo de competencias suelen definirse en aspectos mínimos.
Bentancur: "Hay que aprender de los errores"
"El fútbol se gana por esos detalles y el otro día lo sufrimos nuevamente. Estamos trabajando para llegar al partido con Cabo Verde corrigiendo esos pequeños errores", agregó.
Bentancur también se refirió al rival de turno y anticipó un encuentro complejo desde lo táctico.
"Es un equipo que defiende con un bloque bajo muy fuerte y que busca salir rápido de contragolpe. Nosotros tenemos nuestra idea de juego, pero vamos a necesitar paciencia y circulación de balón porque no será sencillo encontrar espacios", explicó.
Por su parte, Agustín Canobbio centró su análisis en la reacción que mostró el equipo durante la segunda mitad del partido ante Arabia Saudita, tramo en el que Uruguay encontró mayor profundidad y estuvo cerca de revertir el resultado.
El futbolista consideró que ese rendimiento debe convertirse en la referencia para los próximos compromisos.
"Tenemos en la cabeza ese segundo tiempo contra Arabia para poder perfeccionarlo. Si hubiera sido perfecto, probablemente habríamos podido dar vuelta el partido", afirmó.
Canobbio destacó especialmente la actitud colectiva que mostró el equipo en ese período.
"Hubo disciplina, convicción y llegamos muchas veces al arco rival. Eso demuestra que somos un grupo con mucha calidad y mucha personalidad", remarcó.
Consultado sobre la posibilidad de ingresar desde el arranque ante Cabo Verde, el atacante evitó cualquier especulación y dejó en claro que el objetivo principal es aportar al grupo.
"No depende de mí. Todos estamos preparados para sumar cuando nos toque, ya sea como titulares o entrando desde el banco", sostuvo.
Bielsa prepara cambios para buscar mayor agresividad ofensiva
Mientras los jugadores trabajan en corregir los aspectos que dejaron preocupación en el debut, Marcelo Bielsa también evalúa modificaciones para el próximo compromiso.
El entrenador argentino no quedó conforme con algunos pasajes del funcionamiento colectivo, especialmente durante el primer tiempo ante Arabia Saudita, cuando Uruguay mostró dificultades para imponer condiciones y sufrió en varias transiciones defensivas.
Según informó el periodista Diego Romano para DSports, Bielsa ensayó variantes que podrían traducirse en tres cambios respecto al equipo inicial del debut.
La principal novedad sería una modificación táctica hacia un esquema 4-3-3, con un perfil más ofensivo. En las últimas prácticas, Manuel Ugarte, Darwin Núñez y Matías Viña trabajaron junto al equipo suplente, mientras que Juan Manuel Sanabria, Nicolás De la Cruz y Agustín Canobbio ocuparon lugares en la formación principal.
De confirmarse estas variantes, Uruguay buscará ganar mayor dinámica en la circulación, profundidad por las bandas y capacidad para romper el cerrojo defensivo que probablemente proponga Cabo Verde.
Con la necesidad de sumar una victoria que fortalezca sus aspiraciones de clasificación, la Celeste afrontará un partido que puede marcar un punto de inflexión en su recorrido por el Mundial 2026. El mensaje dentro del plantel es claro: repetir la intensidad, la convicción y el protagonismo exhibidos en el segundo tiempo del debut será fundamental para dar un paso adelante en la competencia.