El mensaje tras la victoria ante Turquía

Paraguay reaccionó a tiempo y Alfaro llamó a la prudencia: "No somos un equipo consagrado"

La selección paraguaya dejó atrás la dura caída sufrida en el debut frente a Estados Unidos y consiguió un triunfo clave ante Turquía para mantenerse en carrera en el Mundial 2026. Tras el encuentro disputado en San Francisco, Gustavo Alfaro valoró la reacción de sus futbolistas, reconoció el complejo momento que atravesó el plantel durante la semana y pidió mantener la calma de cara al decisivo duelo frente a Australia.