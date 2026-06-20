Preocupación en la Selección

Montiel sufrió una lesión muscular y es duda para el duelo ante Austria

El lateral derecho de la Selección argentina volvió a presentar molestias en el cuádriceps derecho y todo indica que no estará disponible para el partido frente a Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J. Lionel Scaloni analiza variantes para reemplazarlo.