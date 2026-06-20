La Selección argentina encendió las alarmas en la previa del compromiso ante Austria. Gonzalo Montiel sufrió una nueva molestia en el cuádriceps de la pierna derecha y se perfila como una baja para el encuentro del próximo lunes, en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará asegurar el primer puesto del Grupo J.
Montiel sufrió una lesión muscular y es duda para el duelo ante Austria
El lateral derecho de la Selección argentina volvió a presentar molestias en el cuádriceps derecho y todo indica que no estará disponible para el partido frente a Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J. Lionel Scaloni analiza variantes para reemplazarlo.
El defensor de River había sido titular en el debut frente a Argelia, pero arrastraba una recuperación reciente de un desgarro en la misma zona muscular. Durante aquel partido sintió nuevamente dolor y fue reemplazado en el entretiempo.
En los días posteriores, el cuerpo técnico optó por manejar las cargas físicas con cautela. Montiel realizó tareas regenerativas y trabajos diferenciados en el gimnasio, aunque el jueves no pudo reincorporarse a los entrenamientos junto al resto del plantel, una señal que aumentó las dudas sobre su disponibilidad.
La situación genera preocupación debido a que el lateral llegó a la Copa del Mundo tras una recuperación contrarreloj. Incluso, su convocatoria estuvo en duda hasta último momento y Lionel Scaloni evaluó distintas alternativas para cubrir una eventual ausencia.
Molina aparece como la principal alternativa
Ante la posible baja del campeón del mundo en Qatar 2022, el reemplazante natural sería Nahuel Molina, quien fue titular durante gran parte del último Mundial y suele alternar con Montiel en el sector derecho de la defensa.
Otra opción que maneja el entrenador argentino es Giuliano Simeone. El delantero se destaca por su despliegue físico y su versatilidad, características que le permiten desempeñarse por toda la banda derecha.
En las últimas semanas también habían surgido los nombres de Agustín Giay y Nicolás Capaldo como posibles alternativas en caso de una ausencia prolongada del defensor de River.
Una baja que preocupa pensando en el resto del torneo
La lesión vuelve a poner en duda la continuidad de Montiel en la competencia. Más allá de que prácticamente está descartado para enfrentar a Austria, su evolución determinará si podrá reaparecer en el último partido de la fase de grupos y en una eventual clasificación a los 16avos de final.
Argentina se enfrentará a Austria este lunes 22 de junio, desde las 14 (hora argentina), con la posibilidad de sellar su clasificación y asegurarse el liderazgo de la zona.