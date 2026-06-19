A 3 días del choque con Austria

Por primera vez, la Selección Argentina entrenó con sus 26 jugadores a disposición

El equipo nacional completó la práctica de este viernes con toda su plantilla disponible. Con Gonzalo Montiel recuperado y sin bajas en el plantel, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni comienza a delinear la formación para el partido ante Austria.