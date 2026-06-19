La Selección Argentina tuvo este viernes una noticia que Lionel Scaloni esperaba desde el inicio del Mundial 2026: por primera vez pudo trabajar con la totalidad del plantel a disposición. En la antesala del compromiso frente a Austria, el entrenador contó con los 26 convocados en condiciones de entrenarse con normalidad, una situación que amplía las alternativas para definir el equipo titular.
Por primera vez, la Selección Argentina entrenó con sus 26 jugadores a disposición
El equipo nacional completó la práctica de este viernes con toda su plantilla disponible. Con Gonzalo Montiel recuperado y sin bajas en el plantel, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni comienza a delinear la formación para el partido ante Austria.
La principal novedad pasó por la recuperación de Gonzalo Montiel, quien dejó atrás las molestias físicas que lo habían condicionado en los últimos días y participó de la práctica a la par de sus compañeros.
También volvió a destacarse la presencia de Lionel Messi y Leandro Paredes, que completaron una nueva jornada de trabajo sin inconvenientes y continúan sumando ritmo de cara a los próximos desafíos de la "Albiceleste".
Con el plantel completo y sin lesionados, Scaloni comenzó a enfocar su atención en la formación que enfrentará a Austria. A pocos días del encuentro, todavía permanecen abiertas varias incógnitas en la alineación. En el lateral derecho, Montiel y Nahuel Molina pelean por el lugar, mientras que por la banda izquierda la disputa se da entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.
Las otras dudas aparecen en la zona ofensiva. El entrenador deberá resolver quién acompañará a Messi en ataque, con Thiago Almada y Nicolás González como principales candidatos, y también definir al centrodelantero titular, una elección que vuelve a enfrentar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Con todos los futbolistas disponibles, la competencia interna crece y las decisiones finales quedarán en manos del cuerpo técnico durante los próximos entrenamientos.
Qué necesita la Selección Argentina ante Austria para clasificarse a 16avos
La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Austria buscando la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo. En caso de ganarle a los europeos, por cualquier resultado, abrochará su lugar en la próxima instancia. En consonancia, si Argelia pierde contra Jordania y la "Scaloneta" supera a los austríacos, asegurará su primer lugar en la tabla y asegura su primer puesto.
En caso de igualdad, tanto la "Albiceleste" como el "Das Team" contarán con cuatro unidades y definirán en la última jornada su posición en el Grupo J, el cual también estará supeditado al resultado entre Argelia-Jordania.
Si bien en puntos todavía Austria tendría chances, porque ganó en su estreno por 3-1 frente a Jordania, y Argelia también podría quedar a tiro si vence a los asiáticos, lo cierto es que el nuevo sistema de clasificación beneficiaría a la Selección Argentina.
Esto tiene que ver con que, en un caso de empate en puntos entre dos equipos, el primer criterio de desempate ya no es la diferencia de gol, sino los resultados entre sí. Por ende, si la Albiceleste vence a Austria, quedaría en ventaja por más que sufra una sorpresiva derrota ante Jordania en la última fecha.
¿Cómo se definen las posiciones en caso de igualdad de puntos?
En primera instancia, se determinará a partir del marcador de los partidos entre sí. En caso de continuar empatados, se comenzarán a evaluar los resultados en los encuentros en los "que se hayan enfrentado únicamente las selecciones restantes".
Si persiste la igualdad, el criterio se trasladará a "mayor diferencia de goles" en todos los juegos del grupo, "más goles marcados" en todos esos compromisos y, en última instancia, el "Fair Play", con un reglamento que marca: 1 punto menos por cada amarilla, 3 menos por expulsión tras doble amonestación, 4 menos por roja directa y 5 menos por amarilla y una posterior roja directa.
¿Quiénes podrían ser los posibles rivales de Argentina en 16avos?
Si los dirigidos por Lionel Scaloni avanzan en la primera colocación del Grupo J, jugarán en 16avos de final contra el segundo del Grupo H, que hoy tiene con igualdad de puntos a España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.
El choque será el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 19 hs de Argentina. En caso de quedar en la segunda posición de la zona, el duelo de 16avos será contra el líder del Grupo H el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.