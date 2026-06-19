La Selección argentina ya dejó atrás el exitoso debut ante Argelia y comenzó a enfocarse en el compromiso del próximo lunes frente a Austria. En ese contexto, Pablo Aimar compartió su mirada sobre el presente del equipo y explicó cuál considera que es una de las principales fortalezas del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
La receta de Aimar para la Selección: unión, tranquilidad y confianza
El ayudante de Lionel Scaloni destacó el ambiente que se vive en la Selección argentina, elogió a Messi y analizó el partido del lunes frente a Austria por el Grupo J.
El ex volante cordobés aseguró que la capacidad para transmitir tranquilidad y seguridad es uno de los aspectos más importantes del trabajo que realizan junto a Roberto Ayala y Walter Samuel. Además, remarcó que la construcción de un grupo unido ha sido una de las bases del proceso que lleva adelante la Albiceleste.
El secreto del cuerpo técnico
Aimar destacó la relación personal que existe entre los integrantes del cuerpo técnico y explicó que la amistad es un factor que influye en el día a día. "Estamos contentos de compartir trabajo y hay un ambiente muy lindo. El camino lo transitamos con amigos", expresó en una entrevista difundida por la FIFA.
El ayudante de Scaloni también valoró la manera en que el entrenador logró consolidar un grupo humano sólido. Según explicó, el desafío no pasa únicamente por lo futbolístico, sino también por generar un entorno que permita a los jugadores convivir durante semanas bajo la presión que implica una Copa del Mundo.
El análisis de Austria y el elogio a Messi
Respecto al próximo rival, Aimar advirtió que Austria propondrá un partido diferente al que planteó Argelia en el debut. Consideró que se trata de un equipo físicamente fuerte y con características que exigirán una adaptación por parte del seleccionado argentino.
También tuvo palabras para Lionel Messi, figura excluyente en la victoria por 3 a 0 ante Argelia gracias a su hat-trick. "Es la confirmación de un nivel de un deportista superlativo", señaló el ex enganche, al referirse al rendimiento del capitán argentino.
Disfrutar el Mundial además de competir
Aimar sostuvo que uno de los objetivos del cuerpo técnico es que los futbolistas puedan disfrutar la experiencia mundialista más allá de los resultados. En ese sentido, remarcó la importancia de generar recuerdos positivos durante la concentración y de fortalecer los vínculos dentro del plantel.
Argentina lidera el Grupo J tras la primera fecha y buscará sellar su clasificación a los 16avos de final cuando enfrente a Austria el lunes 22 de junio. El seleccionado cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania.