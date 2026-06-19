Mario Alberto Kempes destacó el nivel mostrado por la Selección argentina en su estreno en el Mundial 2026 y aseguró que fue el equipo que más lo convenció entre todos los que observó en la primera fecha del torneo.
Kempes se rindió ante la Selección y la calificó como la mejor que ha visto
El campeón del mundo en 1978 elogió el debut argentino ante Argelia, destacó el trabajo de Lionel Scaloni y valoró el liderazgo de Lionel Messi dentro del plantel.
El exdelantero campeón del mundo en 1978 analizó el arranque de la Copa del Mundo durante una entrevista con Radio Rivadavia y resaltó la superioridad exhibida por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la victoria frente a Argelia.
"La mejor que he visto"
“Esta Selección nos puede dar una gran alegría. Es la mejor que he visto”, afirmó Kempes al comparar el rendimiento argentino con el de otras selecciones candidatas al título.
El histórico goleador señaló que equipos como Francia e Inglaterra lograron resolver sus compromisos, aunque consideró que ninguno mostró el nivel colectivo que alcanzó Argentina en su presentación mundialista.
También hizo referencia a algunas sorpresas registradas en la primera fecha, entre ellas el empate de España ante Cabo Verde, uno de los resultados que más llamó su atención durante el inicio del certamen.
El trabajo de Scaloni y el liderazgo de Messi
Kempes destacó la gestión de Lionel Scaloni y la comparó con procesos históricos de la Selección argentina. Según explicó, el actual entrenador logró construir una base sólida y un grupo con experiencia acumulada en los últimos años.
“Scaloni hizo una revolución de la Selección argentina”, sostuvo el exfutbolista, quien además remarcó la manera en que el cuerpo técnico administra los esfuerzos de Lionel Messi dentro de una temporada cada vez más exigente.
Sobre el capitán argentino, autor de un hat-trick ante Argelia, reconoció que resulta difícil encontrar nuevas definiciones para describir su vigencia. Sin embargo, aclaró que el funcionamiento colectivo fue tan importante como la actuación individual del rosarino.
Un equipo consolidado
El campeón mundial de 1978 consideró que una de las fortalezas del seleccionado actual es la continuidad de una estructura que se mantiene desde hace varios años y que ya atravesó diferentes competencias internacionales.
Además, resaltó un cambio en la relación entre Messi y sus compañeros. Según explicó, el plantel ya no deposita toda la responsabilidad en el capitán, sino que lo integra como una pieza central dentro de un funcionamiento colectivo consolidado.
“Argentina jugó muy bien, pasó minutos de zozobra, pero después dominó todo el partido. Es un equipo que sabe a lo que juega”, expresó Kempes al analizar el debut albiceleste en el Mundial 2026.
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