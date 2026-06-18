La familia Messi difundió este jueves un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina. El mensaje confirmó que se encuentra bajo atención médica y que evoluciona favorablemente dentro del cuadro que presenta.
La familia Messi emitió un comunicado sobre la salud de Jorge Messi
A través de un mensaje oficial, el entorno de Lionel Messi informó que su padre atraviesa una situación de salud y se encuentra bajo seguimiento médico. También cuestionó versiones y especulaciones difundidas en las últimas horas.
"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señala el texto difundido por el entorno familiar, sin brindar mayores detalles sobre la situación clínica.
Reclamo por las versiones difundidas
En el comunicado, la familia expresó su malestar por los rumores y especulaciones que circularon en redes sociales y distintos ámbitos durante las últimas horas. Según manifestaron, algunas informaciones fueron difundidas sin sensibilidad ni respeto hacia una situación privada.
"Queremos expresar nuestro profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", indicaron.
Solo la familia brindará información
El texto también remarca que únicamente el círculo familiar más cercano dispone de información precisa sobre el estado de Jorge Messi y pidió desestimar cualquier versión que no provenga de los canales oficiales.
Además, solicitaron responsabilidad y prudencia al momento de abordar la situación, al tiempo que agradecieron las muestras de apoyo, cariño y preocupación recibidas desde distintos sectores.
La familia señaló que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de sus canales correspondientes y reiteró el pedido de preservar la intimidad de Jorge Messi durante este proceso.
Comunicado completo
"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión".