Símbolo global

Lionel Messi: por qué despierta admiración en millones de personas en todo el mundo

Más allá de los títulos, los récords y la consagración en el Mundial, Lionel Messi se convirtió en un fenómeno cultural y humano que trasciende el fútbol. Su figura genera admiración global por una combinación de talento, constancia, humildad y una historia de superación que conecta con personas de todas las edades.