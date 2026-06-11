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¿Cómo disfrutar del Mundial sin descuidar la salud? Consejos médicos para los hinchas

Horas frente a la pantalla, falta de sueño y estrés emocional son algunas de las conductas que suelen repetirse durante un Mundial de fútbol. Especialistas advierten que pequeños cambios en la rutina pueden impactar en la salud física y mental, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes o hipertensión.