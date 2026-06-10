Bienestar

¿Por qué soñamos? Lo que la ciencia descubrió sobre los sueños y las emociones

Soñar con un examen que no preparaste, con una discusión que se repite o con alguien que hace años no ves es más común de lo que parece. Aunque todavía existen muchas preguntas sin respuesta, los especialistas creen que los sueños pueden estar relacionados con nuestras emociones, preocupaciones y experiencias cotidianas.