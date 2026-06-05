Condición neurológica

¿Te cuesta levantarte de una silla? El síntoma que podría estar relacionado con el Parkinson

Levantarse del sillón, salir de la cama o empezar a caminar después de estar sentado son acciones automáticas que rara vez generan preocupación. Sin embargo, cuando estos movimientos comienzan a hacerse más lentos o requieren un esfuerzo mayor que antes, pueden despertar dudas.