"Antes me levantaba enseguida y ahora necesito impulsarme con las manos". "Siento que mi cuerpo tarda en arrancar". "No tengo dolor, pero me muevo más lento". Estas frases son cada vez más frecuentes en consultorios médicos y también forman parte de las búsquedas que miles de personas realizan cada día en internet.
¿Te cuesta levantarte de una silla? El síntoma que podría estar relacionado con el Parkinson
Levantarse del sillón, salir de la cama o empezar a caminar después de estar sentado son acciones automáticas que rara vez generan preocupación. Sin embargo, cuando estos movimientos comienzan a hacerse más lentos o requieren un esfuerzo mayor que antes, pueden despertar dudas.
La lentitud en los movimientos suele asociarse al envejecimiento, al estrés o al cansancio acumulado. Y aunque muchas veces esas explicaciones son correctas, los especialistas señalan que cuando el cambio aparece de manera progresiva y persistente merece una observación más cuidadosa.
En algunos casos, puede formar parte de las primeras manifestaciones del Parkinson, una condición neurológica que suele comenzar con señales mucho más sutiles de lo que la mayoría imagina.
Cuando el cuerpo parece tardar más en responder
Todos atravesamos días en los que nos sentimos más cansados. Dormir mal, pasar muchas horas sentados o atravesar períodos de estrés puede hacer que el cuerpo responda con menos energía.
Sin embargo, existe una diferencia entre sentirse fatigado y notar que los movimientos se vuelven objetivamente más lentos.
Los neurólogos utilizan el término "bradicinesia" para describir la lentitud de movimiento que aparece cuando ciertas áreas del cerebro encargadas de coordinar la actividad muscular comienzan a funcionar de manera diferente.
En la vida cotidiana, esto puede manifestarse de formas muy simples:
Tardar más en levantarse de una silla.
Caminar más despacio sin proponérselo.
Demorar más tiempo en vestirse.
Tener dificultades para abotonarse una camisa.
Sentir que escribir lleva más esfuerzo.
Notar que las tareas manuales requieren mayor concentración.
Lo llamativo es que muchas personas no perciben el cambio al principio. Son familiares o amigos quienes suelen comentarlo primero.
"Te veo más lento para caminar", "parece que te cuesta arrancar" o "antes hacías eso mucho más rápido" son observaciones que pueden llamar la atención y motivar una consulta.
¿Por qué ocurre y qué relación tiene con el Parkinson?
Cuando se menciona el Parkinson, el síntoma que más rápidamente viene a la mente es el temblor. Sin embargo, los especialistas destacan que la lentitud en los movimientos suele ser uno de los signos más característicos de la enfermedad.
El Parkinson se produce por una disminución progresiva de dopamina, una sustancia que participa en el control de los movimientos corporales.
Como consecuencia, algunas acciones que antes eran automáticas comienzan a requerir más esfuerzo y tiempo.
No se trata de falta de fuerza muscular ni de pérdida de voluntad. La persona quiere realizar el movimiento, pero el cuerpo tarda más en ejecutarlo.
Aun así, los médicos insisten en una aclaración importante: moverse más lento no significa automáticamente tener Parkinson.
La lentitud puede aparecer por múltiples razones y la gran mayoría de las personas que experimentan este síntoma no desarrollarán necesariamente esta enfermedad.
Por eso resulta fundamental analizar el contexto general y evitar sacar conclusiones apresuradas.
Otras causas frecuentes que pueden explicar este síntoma
La sensación de que el cuerpo responde más despacio tiene numerosas explicaciones posibles.
Entre las más habituales se encuentran:
Falta de descanso.
Estrés crónico.
Sedentarismo.
Debilidad muscular.
Problemas articulares.
Enfermedades de la columna.
Trastornos del sueño.
Algunos medicamentos.
Déficit nutricionales.
Procesos depresivos.
Incluso la falta de actividad física durante períodos prolongados puede provocar una pérdida de agilidad que muchas personas interpretan como un problema más grave.
Por esa razón, la evaluación médica siempre debe contemplar múltiples factores.
Las señales de alerta que conviene observar
Los especialistas recomiendan prestar atención cuando la lentitud aparece de manera persistente y se acompaña de otros cambios.
Algunas señales que justifican una consulta incluyen:
Rigidez muscular frecuente.
Temblor involuntario en reposo.
Menor balanceo de un brazo al caminar.
Cambios en la escritura.
Dificultad para realizar movimientos finos.
Problemas de equilibrio.
Sensación de torpeza creciente.
Expresión facial menos marcada.
Ninguno de estos síntomas, por separado, confirma un diagnóstico. Sin embargo, la combinación de varios de ellos puede aportar información importante para el médico.
También conviene prestar atención si familiares o amigos observan cambios que uno mismo no percibe.
Cuándo consultar al médico
La recomendación es consultar cuando la lentitud interfiere con actividades habituales o cuando persiste durante semanas o meses sin una explicación clara.
Un neurólogo puede realizar una evaluación clínica detallada para identificar el origen del problema.
Cuanto antes se detecten posibles alteraciones, mayores son las posibilidades de implementar estrategias que ayuden a mantener la calidad de vida y la autonomía.
"Además, muchas causas de lentitud no están relacionadas con enfermedades neurológicas y pueden tratarse eficazmente una vez identificadas.
Qué aconsejan los especialistas para mantener la movilidad
La evidencia científica muestra que la actividad física regular es una de las mejores herramientas para preservar la movilidad y la función cerebral.
Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran:
Caminar todos los días.
Realizar ejercicios de fuerza adaptados a la edad.
Incorporar actividades de equilibrio y coordinación.
Dormir entre siete y nueve horas por noche.
Mantener una alimentación saludable.
Evitar largos períodos de inmovilidad.
Realizar controles médicos periódicos.
También se recomienda prestar atención a pequeños cambios corporales sin caer en la preocupación excesiva.
El cuerpo suele enviar señales de forma gradual. A veces aparecen en situaciones tan simples como levantarse de una silla, cruzar una habitación o iniciar una caminata.
La mayoría de las veces, detrás de esos cambios existen explicaciones benignas y tratables. Pero cuando la sensación de lentitud persiste y comienza a formar parte de la rutina diaria, escuchar lo que el cuerpo intenta decir puede ser una decisión importante.
Porque muchas personas descubren que aquello que atribuían simplemente al cansancio era, en realidad, un motivo válido para consultar y conocer mejor qué estaba ocurriendo con su salud.