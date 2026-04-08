Cada 8 de abril, el mundo rinde tributo a los profesionales que operan en la frontera de lo desconocido: el cerebro humano. La elección de esta fecha no es azarosa. El 8 de abril de 1869 nacía en Ohio, Estados Unidos, Harvey Williams Cushing, el hombre que transformó la medicina al instaurar la neurocirugía como una técnica quirúrgica reglada y científica.
Día Mundial del Neurocirujano: la precisión al servicio de la vida y el legado de un pionero
En conmemoración del nacimiento de Harvey Cushing, referente absoluto de la disciplina, este miércoles se rinde homenaje a los profesionales que enfrentan las patologías más complejas del sistema nervioso.
Cushing no solo describió el síndrome que hoy lleva su nombre en 1932, sino que sus aportaciones durante la Primera Guerra Mundial —donde alcanzó el grado de coronel— permitieron salvar incontables vidas gracias a la mejora de los procedimientos en el campo de batalla. Sus estudios sobre la hipófisis y la fisiología renal sentaron las bases de lo que hoy conocemos como una de las ramas más exigentes de la medicina.
Raíces milenarias: de la mística al bisturí
Aunque Cushing es el padre moderno, la neurocirugía es una de las prácticas médicas más antiguas de la humanidad. La trepanación —el acto de perforar el cráneo— data del mesolítico, aproximadamente 10.000 años AC.
- Antigüedad clásica: heródoto de Halicarnaso ya describía diferencias en la morfología craneal entre egipcios y persas. Hipócrates, en su tratado "Sobre las heridas de la cabeza", sentó las bases anatómicas y sistemáticas para tratar lesiones craneales. Más tarde, Galeno y Vesalio asociaron estas formas con patologías que hoy conocemos como hidrocefalia.
- El legado americano: las culturas precolombinas fueron pioneras. En América del Sur, los pueblos Mochica, Chimú y Paracas realizaban trepanaciones ya en el 1.200 AC. Sorprendentemente, se ha detectado crecimiento óseo en los bordes de los orificios de muchos cráneos hallados, lo que demuestra que muchos pacientes sobrevivían a la operación.
- Técnicas ancestrales: se han identificado cuatro métodos principales en estas culturas: la técnica suprainiana, los cortes cuadrangulares, los orificios cilindro-cónicos y las aberturas circulares.
La hiper-especialización: el neurocirujano hoy
Hoy en día, un neurocirujano no solo completa una carrera de grado y una especialidad extensa, sino que debe continuar su formación durante años para dominar sub-especialidades críticas. Esta fragmentación del saber permite una precisión casi absoluta en áreas como:
- Cirugía de columna: tratamiento de afecciones vertebrales y de médula.
- Neurocirugía pediátrica: enfocada en el desarrollo del sistema nervioso en niños.
- Neurocirugía oncológica: abordaje específico de tumores cerebrales.
- Funcional y estereotaxia: intervenciones mínimamente invasivas para Parkinson, epilepsia o dolor crónico.
- Neurocirugía vascular y terapia endovascular: tratamiento de aneurismas y malformaciones mediante cateterismos.
- Base de cráneo: una de las áreas más complejas por la proximidad de nervios vitales.
El desafío de la salud pública
En el mundo la neurocirugía representa el máximo escalafón de la complejidad médica. La capacidad de respuesta ante traumatismos de cráneo —que como se veía en los hallazgos precolombinos, suelen ser más frecuentes del lado izquierdo por la mecánica de los golpes— sigue siendo el núcleo del trabajo de guardia, mientras que las sub-especialidades avanzan hacia un futuro de microcirugía y robótica.