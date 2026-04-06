Aunque la imagen romántica del cartero recorriendo las calles de Santa Fe persiste en el imaginario colectivo, el 7 de abril celebra una estructura mucho más compleja. El Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones no solo reconoce a quien golpea la puerta de casa, sino a miles de operarios en centros de distribución, plantas de tratamiento postal y oficinas comerciales que garantizan el flujo de la comunicación en Argentina.
Día del Trabajador de Correos: cómo será la atención y los servicios este 7 de abril
Originalmente, el festejo se realizaba el 4 de abril en honor a la Ley de Correos de 1876, norma que marcó un antes y un después al fusionar las direcciones de correos con las de telégrafos. Este martes debería ser feriado para las empresas, pero se trasladó para el próximo lunes.
Este sector, lejos de quedar obsoleto por la digitalización, se ha reconvertido en el brazo ejecutor del comercio electrónico y en un soporte esencial para servicios financieros y trámites ciudadanos, como la gestión de la tarjeta SUBE.
El origen de la fecha y cómo se trabajará en Santa Fe
La elección del 7 de abril tiene una raíz institucional profunda. Originalmente, el festejo se realizaba el 4 de abril en honor a la Ley de Correos de 1876, norma que marcó un antes y un después al fusionar las direcciones de correos con las de telégrafos.
Bajo la gestión de Eduardo de Olivera, entonces director de la entidad, se buscó modernizar un servicio que era vital para la organización nacional. Con el tiempo, la conmemoración se trasladó al 7 de abril y, desde el año 2008, por resolución del Ministerio de Trabajo, la jornada adquirió el carácter de feriado nacional obligatorio para todo el personal de la empresa estatal.
Sin embargo, en la ciudad de Santa Fe, las oficinas de Correo Argentino -al igual que la mayoría- permanecerán abiertas este martes 7. Según pudo averiguar El Litoral, el feriado se trasladará para el próximo lunes 13, por lo tanto, ese día no habrá funciones en la empresa.
De las Indias a la logística moderna
La historia del correo en nuestras tierras es incluso previa a la existencia de la Nación. Se remonta a 1514 con la creación del Correo Mayor de Indias. Sin embargo, el hito local se establece el 1 de julio de 1769, cuando Domingo de Basavilbaso y Lapresa asumió como administrador de la Real Renta de Correos en Buenos Aires, dando inicio formal al servicio en el Río de la Plata.
Hoy, el Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (CORASA) es el gigante estatal que emplea a 16.000 personas. Su rol trasciende la correspondencia tradicional, abarcando áreas críticas como:
- Logística Electoral: el despliegue de urnas en cada rincón del país.
- Paquetería y E-commerce: el soporte vital de las compras online.
- Servicios Financieros: pagos de beneficios sociales y giros postales.
El cartero: un símbolo que se transforma
En tiempos de mensajería instantánea, el trabajador del correo se ha convertido en un analista logístico. Ya no solo transporta palabras, sino soluciones.
En cada pueblo de la provincia y en cada ciudad del país, la presencia del correo sigue siendo el símbolo de la presencia del Estado y la integración territorial, recordándonos que, al final del día, nada reemplaza la llegada de lo tangible a nuestras manos.