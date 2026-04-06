El pulso de la conexión

Día del Trabajador de Correos: cómo será la atención y los servicios este 7 de abril

Originalmente, el festejo se realizaba el 4 de abril en honor a la Ley de Correos de 1876, norma que marcó un antes y un después al fusionar las direcciones de correos con las de telégrafos. Este martes debería ser feriado para las empresas, pero se trasladó para el próximo lunes.