Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que este 2026 pone el foco en la importancia de sostener políticas basadas en evidencia científica bajo el lema “Juntos por la salud: defendamos la ciencia”.
Día Mundial de la Salud 2026: por qué preocupa el uso indebido de antibióticos
En el marco de la campaña “Juntos por la salud: defendamos la ciencia”, especialistas advierten que el uso irresponsable de antibióticos acelera una de las amenazas sanitarias más graves a nivel global. Qué implica la resistencia antimicrobiana y por qué preocupa en Argentina.
En ese contexto, uno de los ejes que vuelve a encender alarmas en la comunidad médica es el avance de la resistencia antimicrobiana (RAM), un fenómeno que ya es considerado una de las principales amenazas para la salud pública mundial.
La problemática, que afecta tanto a países desarrollados como a regiones con sistemas sanitarios más frágiles, tiene un componente central: el uso inadecuado de antibióticos. Prácticas como la automedicación o la interrupción de tratamientos contribuyen directamente a agravar este escenario.
Uso responsable de antibióticos
El uso responsable de antibióticos implica, en términos simples, emplearlos únicamente cuando son indicados por un profesional de la salud, en la dosis correcta y durante el tiempo prescripto.
Estos medicamentos son herramientas clave para tratar infecciones bacterianas, pero no tienen efecto frente a virus, como los que causan resfríos o gripes.
Sin embargo, uno de los errores más frecuentes en la población es recurrir a antibióticos ante síntomas comunes sin una consulta médica previa. Esta práctica no solo resulta ineficaz en muchos casos, sino que además contribuye al desarrollo de bacterias resistentes.
Otro comportamiento habitual es interrumpir el tratamiento antes de tiempo, generalmente cuando el paciente comienza a sentirse mejor. Esta decisión, lejos de ser inocua, puede dejar bacterias “sobrevivientes” que luego se vuelven más difíciles de eliminar.
También es frecuente el uso de antibióticos sobrantes de tratamientos anteriores o la recomendación informal entre familiares y conocidos. Estas conductas, que muchas veces responden a la falta de información o a la dificultad de acceso a consultas médicas, tienen un impacto directo en la eficacia futura de estos medicamentos.
Desde el sistema de salud se insiste en que cada antibiótico debe ser indicado específicamente para un tipo de infección, y que su uso indiscriminado reduce su efectividad con el tiempo.
Qué es la resistencia antimicrobiana
La resistencia antimicrobiana se produce cuando bacterias, virus, hongos o parásitos evolucionan y dejan de responder a los tratamientos que antes eran efectivos.
En el caso de los antibióticos, esto significa que infecciones comunes pueden volverse más difíciles de tratar, prolongar enfermedades e incluso aumentar el riesgo de muerte.
Este proceso es natural, pero se acelera significativamente por el uso inapropiado de medicamentos. Cada vez que un antibiótico se utiliza de manera incorrecta, se genera una presión que favorece la supervivencia de los microorganismos más resistentes.
Uno de los principales problemas de la RAM es que, una vez que se instala, es muy difícil de revertir. Las bacterias resistentes pueden multiplicarse y transmitir esa resistencia a otras, lo que complica aún más el panorama.
En términos prácticos, esto implica que tratamientos que antes eran simples pueden requerir medicamentos más costosos, con mayores efectos secundarios o incluso hospitalización. Además, limita las opciones terapéuticas disponibles, especialmente en pacientes vulnerables.
A nivel global, organismos internacionales advierten que la resistencia antimicrobiana podría convertirse en una de las principales causas de muerte en las próximas décadas si no se adoptan medidas urgentes.
Esto incluye no solo cambios en el uso de medicamentos, sino también políticas públicas que promuevan la investigación, el desarrollo de nuevos antibióticos y el control de infecciones.
Impacto local
En Argentina, la problemática también está presente y forma parte de la agenda sanitaria. Hospitales y centros de salud trabajan en estrategias de control de infecciones y en programas de uso racional de antimicrobianos, con el objetivo de reducir la aparición de cepas resistentes.
El impacto no es solo clínico, sino también económico y social. Las infecciones resistentes suelen requerir tratamientos más prolongados, internaciones más extensas y mayores recursos del sistema de salud. Esto genera una carga adicional en un contexto ya exigido.
Frente a este escenario, la concientización de la población se vuelve un eje central. Comprender que los antibióticos no son un recurso inocuo y que su uso debe ser cuidadoso es clave para frenar el avance de la resistencia.
En el marco del Día Mundial de la Salud 2026, el llamado a “defender la ciencia” también se vincula con la necesidad de basar las decisiones sanitarias en evidencia y de fortalecer la educación en salud. La información clara y accesible es una herramienta fundamental para modificar hábitos y prevenir riesgos.
El uso responsable de antibióticos no solo protege la salud individual, sino que también preserva la eficacia de estos medicamentos para las generaciones futuras.