Desafió colectivo

Día Mundial de la Salud 2026: por qué preocupa el uso indebido de antibióticos

En el marco de la campaña “Juntos por la salud: defendamos la ciencia”, especialistas advierten que el uso irresponsable de antibióticos acelera una de las amenazas sanitarias más graves a nivel global. Qué implica la resistencia antimicrobiana y por qué preocupa en Argentina.