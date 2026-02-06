#HOY:

"Una experiencia distinta"

El regreso más esperado: Michael Fox sorprende en “Shrinking”

El actor, diagnosticado con Parkinson a los 29 años, había dejado de actuar en 2020. La ficción aborda la enfermedad con profundidad y humor, lo que impulsa al actor a regresar a los sets, aceptando sus nuevas capacidades.

Por: 

A seis años de haber anunciado su retiro definitivo de la actuación por el avance del Parkinson, el actor Michael J. Fox sorprendió al regresar con un papel en la serie Shrinking, motivado por la forma en que la ficción abordaba la enfermedad.

Fox, diagnosticado con Parkinson a los 29 años, había dejado de actuar en 2020 tras enfrentar dificultades crecientes para memorizar textos y sostener el ritmo de rodaje. En una entrevista con Variety recordó que su decisión no fue dramática: “Fue algo no emotivo y estuvo bien”, aseguró.

89th Academy Awards - Oscars Backstage - Hollywood, California, U.S. - 26/02/17 – Best Film Editing oscar Presenter Michael J. Fox. REUTERS/Lucas Jackson california eeuu Michael J. Fox 89 entrega anual de los premios Oscar 2017 ceremonia de la entrega premio al cine oscars galardonados premiados invitados artistasArchivo.

Su regreso no obedeció a una estrategia profesional. El punto de quiebre fue ver al personaje de Harrison Ford, un terapeuta con Parkinson, en “Shrinking”, lo que lo llevó a contactar al creador de la serie, Bill Lawrence, para sumarse al proyecto.

Una experiencia distinta

Fox expresó que se sintió conmovido por la humanidad y el humor con que la serie trataba la enfermedad. En diálogo con Los Angeles Times destacó: “La profundidad de los personajes, la calidad de los vínculos, el lenguaje: es una serie hermosa”.

En declaraciones a People, el actor reveló que el rodaje fue una experiencia distinta, marcada por la aceptación de sus nuevas capacidades: “Fue la primera vez que llegué a un set sin preocuparme por si estaba demasiado cansado o si iba a toser”.

Su participación en “Shrinking” no sólo marca un regreso significativo a la actuación, sino también transmite un mensaje de dignidad y adaptación ante los desafíos de la vida.

