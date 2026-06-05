Este viernes murió el cantante Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos. Tenía 77 años y padecía Parkinson
Murió el Indio Solari, el cantante de Los Redonditos de Ricota
Falleció en su casa de Parque Leloir. Estaba enfermo de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017, aunque se mantuvo activo hasta sus últimos días.
Pocas figuras han tenido un impacto tan profundo en la música argentina como Carlos Alberto Solari. Dueño de una carrera atravesada por el éxito artístico, el hermetismo mediático y una relación singular con su público, el músico logró transformarse en uno de los nombres más influyentes de la historia del rock nacional.
Su legado trasciende ampliamente el ámbito musical. A lo largo de más de cinco décadas, sus canciones, sus letras y su forma de entender la cultura popular dieron origen a un fenómeno que movilizó a millones de personas en distintos puntos del país.
De La Plata al nacimiento de Los Redondos
Nacido el 17 de enero de 1949, Solari desarrolló desde joven un marcado interés por las expresiones artísticas. La literatura, el dibujo, la pintura y la música fueron parte de una formación cultural que más tarde influiría de manera decisiva en su obra.
A mediados de los años setenta comenzó a tomar forma el proyecto que cambiaría su vida y también la historia del rock argentino: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Junto a Skay Beilinson y un grupo de artistas vinculados a la escena cultural platense, el Indio impulsó una propuesta diferente a la que predominaba en aquellos años. La banda construyó un camino independiente, alejado de las grandes compañías discográficas y de las estrategias tradicionales de promoción.
Con el paso del tiempo, discos como "Oktubre", "Un baión para el ojo idiota", "Bang! Bang!... Estás liquidado", "La mosca y la sopa", "Lobo suelto, cordero atado" y "Luzbelito" se transformaron en obras fundamentales para entender la evolución del rock argentino.
Las letras del Indio, caracterizadas por su riqueza simbólica y sus múltiples interpretaciones, despertaron durante décadas el interés de seguidores, periodistas y académicos. Muchas de sus canciones continúan siendo objeto de análisis y debate.
Durante los años noventa, Los Redondos alcanzaron una popularidad inédita. Sus recitales comenzaron a convocar multitudes y dieron origen a uno de los fenómenos culturales más importantes de la música argentina contemporánea.
La etapa solista y una influencia que perdura
Tras la separación de Los Redondos a comienzos de los años 2000, muchos se preguntaban si el Indio podría sostener semejante nivel de convocatoria. La respuesta llegó rápidamente.
En 2004 publicó "El tesoro de los inocentes", el primer álbum de una nueva etapa artística acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El disco fue recibido con entusiasmo por el público y confirmó que el vínculo construido durante décadas seguía intacto.
A partir de entonces lanzó nuevos trabajos de estudio y protagonizó recitales multitudinarios en distintas ciudades argentinas. Cada presentación movilizaba a miles de personas provenientes de todo el país, consolidando una convocatoria pocas veces vista en la historia del espectáculo nacional.
Más allá de la música, el Indio se convirtió en una figura singular dentro de la cultura argentina. Su decisión de mantener una distancia deliberada respecto de los medios de comunicación tradicionales alimentó una imagen de misterio que contrastaba con la enorme repercusión de su obra.
En 2016 confirmó públicamente que padecía Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que condicionó progresivamente sus actividades artísticas. Sin embargo, continuó vinculado a la música mediante grabaciones, colaboraciones y distintos proyectos creativos.
Especialistas en música coinciden en que el aporte de Solari resulta fundamental para comprender el desarrollo del rock argentino desde fines del siglo XX hasta la actualidad. Su influencia puede rastrearse en numerosos artistas y bandas que encontraron inspiración en su forma de escribir, interpretar y construir una identidad artística propia.
El fenómeno generado alrededor de su figura también dejó una marca social y cultural difícil de igualar. Sus seguidores desarrollaron códigos, símbolos y formas de pertenencia que trascendieron el ámbito de los recitales para convertirse en parte de una identidad colectiva.
A lo largo de los años, el Indio Solari mantuvo una capacidad poco frecuente para convocar audiencias de distintas generaciones. Mientras quienes crecieron escuchando a Los Redondos continúan identificándose con sus canciones, nuevos oyentes siguen descubriendo una obra que conserva vigencia.
Su trayectoria representa uno de los capítulos más significativos de la música popular argentina. Ya sea como líder de Los Redondos o como artista solista, construyó un repertorio que forma parte del patrimonio cultural contemporáneo del país.