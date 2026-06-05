Conmoción en el rock nacional

La sorpresa en vivo de Mario Pergolini por la muerte del "Indio" Solari

El histórico conductor mantenía una charla con Gonzalo Bonadeo y leía la triste noticia al aire. "Estoy asombradísimo", lanzó entre lágrimas y la voz entre cortada. El periodista mantuvo un vínculo cercano con el cantante por mucho tiempo.