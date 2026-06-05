Conmoción en el mundo de rock argentino y la escena cultural nacional por el fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, mítico cantante y líder de Los Redonditos de Ricota.
La sorpresa en vivo de Mario Pergolini por la muerte del "Indio" Solari
El histórico conductor mantenía una charla con Gonzalo Bonadeo y leía la triste noticia al aire. "Estoy asombradísimo", lanzó entre lágrimas y la voz entre cortada. El periodista mantuvo un vínculo cercano con el cantante por mucho tiempo.
Según el parte policial, la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso del artista y, tras informar las averiguaciones por el causante, consideraron que "nada indica o señala" otro motivo.
En este contexto, el conductorl Mario Pergolini conocido amigo del cantante se sorprendió en vivo por la triste noticia. La secuencia ocurrió mientras mantenía una charla con Gonzalo Bonadeo, otro referente del periodismo nacional.
El histórico músico murió este viernes por la mañana a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente, tal como indicaron fuentes oficiales.
Pergolini entre asombro y la conmoción
"Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari", lanzó Pergolini y entre lágrimas se quedó sin palabras. "Tremendo", alcanzó a decir y agregó: "Estoy asombradísimo".
"Qué loco, no lo tenía tan...disculpenme, me impacta la noticia porque es inesperada", agregó. Acto seguido el conductor mostró una foto junto a Solari que la había puesto al aire minutos antes.