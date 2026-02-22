El Indio Solari reapareció en redes con una foto desde su estudio y llevó calma sobre su salud

Luego de varios días de versiones cruzadas sobre su estado de salud, Indio Solari decidió hablar —sin palabras— a través de una imagen. El histórico referente del rock argentino publicó en sus redes sociales una foto desde su estudio de grabación para demostrar que se encuentra bien y activo.
En la postal se lo ve sentado, con una guitarra en mano, en el interior de su estudio Luzbola. Sin necesidad de texto explicativo, la imagen fue interpretada como un mensaje directo a sus seguidores: está estable y continúa vinculado a la música.
La publicación se viralizó en cuestión de minutos y generó una ola de comentarios celebrando la noticia. Miles de fanáticos compartieron la imagen y destacaron la importancia del gesto en un contexto donde la preocupación había crecido notablemente en redes sociales.
La imagen que posteó en sus redes sociales el Indio Solari.
El origen de la preocupación
La reaparición se produjo después de que circularan rumores sobre un presunto accidente cerebrovascular que habría obligado a una internación. Las versiones generaron alarma inmediata entre los fanáticos, que rápidamente inundaron las redes con mensajes de apoyo y consultas sobre su estado.
Desde su entorno ya habían aclarado que el músico no sufrió ningún ACV y que, en caso de haber realizado controles médicos, se trató de chequeos vinculados a su tratamiento habitual por el Parkinson, enfermedad que hizo pública en 2016.
Sin embargo, fue la propia publicación del artista la que terminó por disipar cualquier duda.
La imagen difundida lo muestra en un entorno íntimo y creativo, reafirmando su vínculo con la composición y la producción musical. Aunque alejado de los escenarios desde su último recital en 2017, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mantiene contacto con su público a través de sus redes y proyectos en estudio.
La fotografía tuvo un fuerte impacto entre sus seguidores, que celebraron la señal de tranquilidad y destacaron el gesto del artista de mostrarse para llevar calma en medio de la incertidumbre.
El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mantiene contacto con su público.
Un gesto que vale más que mil palabras
En tiempos donde los rumores circulan con rapidez, la decisión de compartir una imagen simple pero contundente funcionó como respuesta clara. Sin declaraciones formales ni comunicados extensos, el Indio eligió la música y su estudio como escenario para confirmar que su salud está estable.
La publicación no solo desactivó las especulaciones, sino que volvió a poner en primer plano la conexión intacta entre el músico y su público, que sigue atento a cada señal del artista más convocante del rock nacional.