¿El Indio Solari sufrió un ACV?: qué se sabe realmente sobre su internación
El músico fue ingresado a un centro privado en las últimas horas para realizarse estudios de rutina, según confirmaron personas de su entorno. Desde su círculo cercano negaron que haya sufrido un accidente cerebrovascular llevaron tranquilidad a sus seguidores.
El hermetismo habitual sobre la vida privada del cantante y su historial médico motivaron especulaciones en redes sociales y portales de espectáculos.
Durante la jornada de este miércoles se conoció que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, fue ingresado a un centro de salud para controles médicos. La noticia generó preocupación luego de que trascendieran versiones que hablaban de un posible ACV, hipótesis que fue rápidamente descartada.
Quiénes hablaron y qué dijeron
Voceros del entorno del artista indicaron que la internación fue preventiva y que responde a evaluaciones habituales en el marco del tratamiento que sigue por su diagnóstico de Parkinson. El encargado de difundir la desmentida oficial fue el periodista Ariel Lijalad, quien logró comunicarse de manera directa con el círculo más íntimo del legendario músico de 77 años.
"Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira", expresó tajante el comunicador, desactivando la preocupación generalizada que se había instalado en las últimas horas.
La internación se produjo este miércoles, en una clínica privada (ubicación reservada por la familia), y se enmarca en controles periódicos vinculados a su estado general de salud.
En redes sociales, fanáticos y músicos expresaron mensajes de apoyo al artista y destacaron su importancia para la cultura popular argentina. La noticia volvió a poner en agenda la figura del Indio, uno de los íconos más influyentes del rock nacional.
Luego de su última presentación masiva en Olavarría, en 2017, el artista —hoy de 77 años— dejó de subirse a los grandes escenarios por indicación médica.
Su estado de salud
El estado de salud del Indio Solari es motivo de atención pública desde marzo de 2016, cuando en un recital multitudinario realizado en Tandil el propio músico anunció por primera vez que había sido diagnosticado con Parkinson. Aquella noche, frente a miles de personas, lo expresó con una frase que quedó grabada entre sus seguidores: “Mister Parkinson me viene siguiendo de cerca, pero acá estoy”.
Luego de su última presentación masiva en Olavarría, en 2017, el artista —hoy de 77 años— dejó de subirse a los grandes escenarios por indicación médica, con el objetivo de preservar su condición física. No obstante, su alejamiento fue únicamente de las actuaciones en vivo: continuó desarrollando una intensa actividad creativa desde su estudio “Luzbola”, donde compuso y produjo nuevo material y participó de manera remota, a través de pantallas, en los shows de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
Hasta el momento no se difundió el nombre del centro de salud en el que permanece internado ni se emitió un parte médico oficial por parte de su familia ni de su vocero, Julio Sáez. Se espera que en las próximas horas se brinde información precisa sobre su evolución clínica, especialmente en lo referido a su cuadro neurológico.