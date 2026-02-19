Estado de salud

¿El Indio Solari sufrió un ACV?: qué se sabe realmente sobre su internación

El músico fue ingresado a un centro privado en las últimas horas para realizarse estudios de rutina, según confirmaron personas de su entorno. Desde su círculo cercano negaron que haya sufrido un accidente cerebrovascular llevaron tranquilidad a sus seguidores.