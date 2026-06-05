La muerte de Indio Solari generó una fuerte conmoción en el rock nacional y en la sociedad, que todavía intenta dimensionar el impacto de su partida.
El rock argentino en duelo: Skay Beilinson despidió al Indio Solari
La noticia del fallecimiento del exlíder de Los Redondos provocó una fuerte reacción en el ambiente musical y el guitarrista expresó su dolor con un mensaje en redes sociales.
El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenía 77 años y atravesaba un cuadro de Parkinson. Su fallecimiento provocó un profundo dolor entre músicos, seguidores y referentes de la cultura popular.
El mensaje de Skay Beilinson
Poco después de conocerse la noticia, Skay Beilinson publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales dedicado a su excompañero de banda. Allí expresó su dolor y lo recordó como parte central de su historia musical.
Además, informó la postergación de sus próximos conciertos “hasta nuevo aviso”, en señal de duelo por la pérdida.
La historia de una banda
El Indio y Skay fueron los principales referentes de una de las bandas más convocantes del país. Desde sus inicios en la década del 70, el grupo fue evolucionando desde el circuito under hasta convertirse en un fenómeno de estadios.
En 2001, la banda anunció su separación, tras años de diferencias internas entre sus integrantes. Con el tiempo, esas tensiones se hicieron públicas, aunque el legado musical permaneció intacto.
A pesar de los conflictos posteriores a la disolución, la obra de la banda y la figura del Indio Solari quedaron como un punto de referencia central del rock argentino. Su influencia se extendió a múltiples generaciones de seguidores conocidos como “ricoteros”, que mantuvieron vivo su repertorio a lo largo de los años.
Su última etapa pública
Indio Solari había realizado su última presentación en vivo en 2017, en Olavarría, en un recital multitudinario que quedó en la memoria del público. En sus últimas apariciones públicas, participó de reconocimientos institucionales y se expresó mediante mensajes grabados.
Su fallecimiento cierra una de las trayectorias más influyentes de la historia del rock argentino.