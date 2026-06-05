Ícono del rock

Carlos "Indio" Solari: una vida por afuera de las reglas, una condena al paraíso

El fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, devenido en convocante solista, falleció hoy 5 de junio, a los 77 años. Dejó tras de sí una carrera personal, realizada desde la independencia artística y económica. Aquí, un repaso de su devenir como uno de los referentes indiscutibles de la escena nacional.