Estás almorzando con tu familia, compartiendo una reunión de trabajo o viajando en colectivo. Todo parece normal hasta que alguien empieza a masticar cerca tuyo. De repente, ese sonido se vuelve imposible de ignorar.
¿Te molestan los ruidos que hace la gente al masticar?
El sonido de alguien masticando, sorbiendo una bebida o haciendo chasquidos con la boca puede resultar apenas molesto para algunas personas. Para otras, en cambio, genera enojo, ansiedad o una necesidad urgente de alejarse. Por qué ocurre esta reacción y cuándo conviene prestarle atención
Lo escuchás una y otra vez. Intentás concentrarte en otra cosa, pero no podés. Sentís irritación, nerviosismo o incluso enojo. Quizás te preguntás por qué algo tan simple te afecta tanto.
Si esta situación te resulta familiar, no estás solo. La molestia intensa frente a determinados sonidos cotidianos es una experiencia mucho más frecuente de lo que parece.
Muchas personas sienten culpa por reaccionar de esa manera o creen que son demasiado sensibles. Sin embargo, especialistas en neurociencia, psicología y salud auditiva explican que detrás de esta respuesta existen mecanismos reales que involucran al cerebro y a las emociones.
Cuando un sonido cotidiano se vuelve imposible de ignorar
La mayoría de las personas percibe sonidos como la masticación, la respiración, el tecleo o el sorber una bebida sin experimentar una reacción importante. Sin embargo, algunas personas desarrollan una sensibilidad mucho mayor ante ciertos estímulos auditivos.
Lo llamativo es que no suele tratarse de sonidos fuertes. Por el contrario, generalmente son ruidos suaves y repetitivos que otras personas apenas registran.
Los especialistas explican que el problema no está necesariamente en los oídos, sino en la manera en que el cerebro procesa esos sonidos.
Cuando aparece esta sensibilidad, el sonido puede generar una respuesta emocional automática. La persona siente irritación, incomodidad, ansiedad o necesidad de escapar de la situación. En algunos casos incluso se acelera el ritmo cardíaco o aparece tensión muscular.
Lo más curioso es que la reacción suele ser mucho más intensa cuando el sonido proviene de alguien cercano, como un familiar, una pareja o un compañero de trabajo frecuente.
Por eso muchas personas describen situaciones cotidianas que terminan generando conflictos inesperados durante una comida familiar o una reunión social.
¿Por qué algunas personas reaccionan así?
Los investigadores todavía continúan estudiando este fenómeno, pero existen algunas explicaciones que ayudan a comprenderlo.
Una de las teorías señala que ciertas conexiones cerebrales procesan estos sonidos como si fueran estímulos especialmente relevantes o amenazantes, aunque en realidad no representen ningún peligro.
En otras palabras, el cerebro les otorga una importancia excesiva.
También se observó que el estrés puede aumentar la sensibilidad auditiva. Cuando una persona atraviesa períodos de tensión emocional, cansancio o ansiedad, su tolerancia frente a estímulos cotidianos suele disminuir.
Esto explica por qué algunas personas notan que la molestia empeora durante épocas de mucho trabajo, preocupaciones económicas, conflictos familiares o falta de descanso.
Otro aspecto importante es la atención selectiva. Cuanto más se concentra alguien en un sonido que le resulta molesto, más difícil se vuelve ignorarlo.
Se genera entonces una especie de círculo vicioso: el ruido llama la atención, provoca incomodidad y esa incomodidad hace que el cerebro siga prestándole aún más atención.
Además, algunos especialistas creen que experiencias previas o asociaciones emocionales pueden influir en la intensidad de la reacción.
No es simplemente "tener poca paciencia"
Una de las ideas más extendidas es que quienes se molestan por estos sonidos son personas intolerantes o excesivamente irritables.
Sin embargo, los expertos señalan que la situación suele ser mucho más compleja.
La reacción aparece de manera involuntaria. La persona no elige sentirse incómoda ni decide conscientemente enojarse.
De hecho, muchas veces intenta ignorar el sonido sin éxito.
Esto puede generar frustración y sentimientos de culpa, especialmente cuando la situación involucra a seres queridos.
Por eso los especialistas recomiendan evitar las burlas o minimizar la experiencia de quien atraviesa esta sensibilidad auditiva.
Comprender que existe una respuesta emocional real suele ayudar a manejar mejor el problema tanto a nivel individual como familiar.
Cuándo conviene consultar
Sentir molestia ocasional por ciertos ruidos es completamente normal.
Sin embargo, puede ser útil buscar orientación profesional cuando la situación comienza a afectar la vida cotidiana.
Algunas señales que justifican una consulta incluyen:
Evitar reuniones familiares o sociales por este motivo.
Experimentar enojo intenso frente a sonidos específicos.
Tener dificultades para trabajar o estudiar debido a determinados ruidos.
Sentir ansiedad anticipatoria antes de compartir comidas con otras personas.
Experimentar síntomas físicos como palpitaciones, tensión muscular o angustia ante ciertos sonidos.
La evaluación puede realizarse con profesionales especializados en salud mental, neurología o audiología, según cada caso.
Qué estrategias pueden ayudar
Aunque no existe una solución única, los especialistas coinciden en que algunas medidas pueden resultar útiles.
Una de las más importantes es reducir el nivel general de estrés. Dormir adecuadamente, realizar actividad física y mantener espacios de relajación ayuda a disminuir la sensibilidad frente a distintos estímulos.
También puede ser útil incorporar sonidos ambientales suaves durante las comidas o en espacios de trabajo compartidos. Una música tranquila o un ruido de fondo moderado puede ayudar a que el cerebro no se concentre exclusivamente en el sonido molesto.
Las técnicas de respiración y atención plena también mostraron beneficios en algunas personas, ya que permiten disminuir la reacción emocional automática.
En ciertos casos, la terapia psicológica puede ofrecer herramientas para gestionar mejor las emociones asociadas a estos estímulos.
Lo importante es entender que la experiencia es real y que no se trata simplemente de una cuestión de carácter.
Una sensación más común de lo que parece
Molestarse por los sonidos que hacen otras personas al masticar es una experiencia mucho más frecuente de lo que muchos imaginan. Aunque para algunos sea apenas una incomodidad pasajera, para otros puede convertirse en una fuente importante de estrés cotidiano.
La buena noticia es que comprender cómo funciona esta reacción permite abordarla de una manera más saludable. Reconocer los factores que la potencian, reducir el estrés y buscar ayuda profesional cuando la situación afecta la calidad de vida son pasos que pueden marcar una diferencia.
Si alguna vez te encontraste mirando con desesperación a alguien que mastica cerca tuyo mientras pensabas "¿por qué me molesta tanto esto?", probablemente acabás de descubrir que no sos el único.