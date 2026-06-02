Imposible de ignorar

¿Te molestan los ruidos que hace la gente al masticar?

El sonido de alguien masticando, sorbiendo una bebida o haciendo chasquidos con la boca puede resultar apenas molesto para algunas personas. Para otras, en cambio, genera enojo, ansiedad o una necesidad urgente de alejarse. Por qué ocurre esta reacción y cuándo conviene prestarle atención