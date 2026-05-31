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Dolor de cuello frecuente: cuándo es una molestia pasajera y cuándo conviene consultar

La tensión cervical es uno de los problemas más comunes de la vida moderna. El uso excesivo de pantallas, el estrés y las malas posturas están entre las principales causas, pero algunos síntomas pueden requerir atención médica.

La tensión cervical es uno de los problemas más comunes de la vida modernaLa tensión cervical es uno de los problemas más comunes de la vida moderna
 14:23
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El dolor de cuello es una de las molestias más frecuentes de los últimos años. El aumento del trabajo frente a computadoras, el uso prolongado de teléfonos celulares y los cambios en los hábitos cotidianos hicieron que cada vez más personas consulten por rigidez, contracturas y molestias en la zona cervical.

Aunque en la mayoría de los casos no representa un problema grave, los especialistas coinciden en que no debe naturalizarse. Cuando el dolor es persistente, limita los movimientos o aparece acompañado por otros síntomas, puede ser necesario realizar una evaluación médica para identificar la causa.

Según diversas investigaciones internacionales, millones de personas sufren episodios de dolor cervical cada año. Se trata de una condición que puede afectar tanto a jóvenes como a adultos mayores y que tiene un impacto directo en el descanso, la concentración y el bienestar general.

Millones de personas sufren episodios de dolor cervical cada año.Millones de personas sufren episodios de dolor cervical cada año.

Las causas más frecuentes detrás del dolor cervical

La región cervical está formada por vértebras, músculos, ligamentos y nervios que sostienen la cabeza y permiten una amplia variedad de movimientos. Debido a esta complejidad, existen numerosos factores que pueden provocar dolor.

Uno de los más comunes es la mala postura. Pasar muchas horas mirando una pantalla, trabajar con la computadora a una altura incorrecta o utilizar el celular con la cabeza inclinada hacia adelante genera una sobrecarga constante sobre los músculos del cuello.

Los especialistas incluso hablan del llamado "cuello tecnológico", un fenómeno asociado al uso excesivo de dispositivos electrónicos. Mantener la cabeza inclinada durante períodos prolongados aumenta la presión sobre la columna cervical y favorece la aparición de contracturas.

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz.La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz.

El estrés también juega un papel importante. Muchas personas acumulan tensión muscular en los hombros y el cuello sin darse cuenta. Durante períodos de preocupación o ansiedad es habitual que los músculos permanezcan contraídos durante más tiempo, generando dolor y rigidez.

Otra causa frecuente es dormir en posiciones inadecuadas o utilizar almohadas que no brindan un soporte adecuado. Un mal descanso puede provocar que la persona se despierte con molestias intensas y limitación para mover la cabeza.

Además, existen causas médicas que requieren evaluación profesional, como la artrosis cervical, las hernias de disco, algunas lesiones traumáticas o enfermedades inflamatorias.

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Las señales de alerta que no conviene ignorar

En la mayoría de los casos, el dolor cervical mejora con reposo relativo, ejercicios suaves y corrección de hábitos posturales. Sin embargo, hay situaciones en las que resulta importante consultar con un profesional.

Una de las principales señales de alerta es que el dolor persista durante varias semanas sin mostrar mejoría.

También merece atención médica cuando el malestar se irradia hacia los hombros, brazos o manos. Esto puede indicar la compresión de algún nervio en la región cervical.

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La aparición de hormigueos, pérdida de fuerza, sensación de adormecimiento o dificultad para realizar movimientos habituales también requiere evaluación.

Otro síntoma que no debe pasarse por alto es el dolor asociado a fiebre, pérdida de peso inexplicable o antecedentes recientes de traumatismos.

Los especialistas destacan que la consulta temprana permite identificar problemas antes de que se vuelvan más complejos y ayuda a iniciar tratamientos adecuados.

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Qué hacer para prevenir el dolor de cuello

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz.

Los profesionales recomiendan realizar pausas activas cada una o dos horas cuando se trabaja sentado durante largos períodos. Levantarse, caminar algunos minutos y mover suavemente el cuello ayuda a reducir la tensión acumulada.

También es importante ajustar la altura de las pantallas para que queden a la altura de los ojos. Esto evita mantener la cabeza inclinada hacia adelante.

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La actividad física regular fortalece la musculatura que sostiene la columna y contribuye a una mejor postura general. Caminar, nadar o realizar ejercicios de fortalecimiento suelen formar parte de las recomendaciones habituales.

Otro aspecto clave es el descanso. Utilizar una almohada adecuada y adoptar una posición cómoda para dormir puede marcar una diferencia importante en la salud cervical.

Las técnicas de manejo del estrés, como la respiración profunda, la meditación o las actividades recreativas, también ayudan a disminuir la tensión muscular asociada a las preocupaciones diarias.

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Un síntoma cotidiano que merece atención

El dolor de cuello es tan frecuente que muchas personas terminan considerándolo normal. Sin embargo, los especialistas recuerdan que ninguna molestia persistente debe naturalizarse.

Prestar atención a las señales del cuerpo, corregir hábitos posturales y consultar cuando el dolor se prolonga son medidas que pueden evitar complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida.

En una época marcada por las pantallas, el sedentarismo y las exigencias diarias, cuidar la salud cervical se ha transformado en un aspecto fundamental del bienestar cotidiano. Y aunque una contractura ocasional puede ser parte de la rutina, el dolor que se repite una y otra vez merece una respuesta más allá de un simple analgésico.

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