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Hormigueo en las manos: cuándo puede ser síndrome del túnel carpiano

Dolor, hormigueo y pérdida de fuerza en las manos pueden ser señales del síndrome del túnel carpiano, un problema que afecta a millones de personas y que suele estar relacionado con el uso repetitivo de las manos y las largas horas frente a pantallas.