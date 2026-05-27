Cada vez más personas revisan etiquetas, buscan recetas naturales y se interesan por alimentos que antes aparecían solo en dietéticas o en recomendaciones de cocina saludable.
Inflamación, cansancio y mala digestión: por qué cada vez más personas consumen jengibre y cúrcuma
Las búsquedas sobre ingredientes naturales crecieron con fuerza en Argentina y reflejan un cambio de hábitos vinculado al bienestar y la alimentación saludable. Qué beneficios reales tienen el jengibre, la cúrcuma y otros alimentos funcionales, qué dice la ciencia y por qué los especialistas recomiendan evitar los extremos.
El jengibre, la cúrcuma, el ajo, el té verde y los frutos rojos pasaron en pocos años de ser ingredientes ocasionales a convertirse en protagonistas de infusiones, licuados, suplementos y preparaciones caseras que circulan diariamente en redes sociales y plataformas de video.
En Argentina, el fenómeno se refleja también en internet: las búsquedas vinculadas a “alimentos antiinflamatorios”, “beneficios del jengibre” o “para qué sirve la cúrcuma” crecieron de forma sostenida en los últimos meses. Detrás de esa tendencia aparece una preocupación cada vez más extendida por mejorar hábitos cotidianos y prevenir enfermedades a través de la alimentación.
Sin embargo, entre consejos útiles, videos virales y recetas milagrosas, los especialistas advierten que no existen fórmulas mágicas. El verdadero impacto de estos alimentos depende de cómo se incorporan a la dieta y del estilo de vida general de cada persona.
Qué son los alimentos funcionales y por qué generan tanto interés
Los llamados “alimentos funcionales” son aquellos que, además de aportar nutrientes básicos, pueden ofrecer beneficios adicionales para el organismo. No se trata de medicamentos ni de productos milagrosos, sino de alimentos que contienen compuestos naturales asociados a efectos positivos sobre distintas funciones del cuerpo.
En este grupo aparecen ingredientes muy populares en la actualidad como el jengibre, la cúrcuma, el ajo, el kéfir, el yogur, el té verde, la avena, las semillas y determinados frutos.
El interés por estos productos creció después de la pandemia y se consolidó con el auge de las redes sociales. Las personas buscan sentirse mejor, tener más energía, mejorar la digestión o fortalecer el sistema inmunológico. Y muchas veces intentan hacerlo desde algo cotidiano como la alimentación.
Uno de los alimentos más buscados es el jengibre. Esta raíz se utiliza desde hace siglos en distintas culturas y suele asociarse a propiedades digestivas y antiinflamatorias. Muchos lo consumen en infusiones calientes, especialmente durante el invierno o frente a cuadros respiratorios leves.
La cúrcuma también ganó popularidad en los últimos años. Su principal componente activo, la curcumina, es estudiado por sus posibles efectos antioxidantes y antiinflamatorios. En la cocina suele utilizarse como condimento en arroces, sopas, verduras o mezclas de especias.
El ajo, por su parte, continúa siendo uno de los alimentos más recomendados dentro de las dietas saludables. Diversos estudios lo vinculan con beneficios cardiovasculares y efectos positivos sobre la circulación sanguínea.
A ellos se suman otros productos como el té verde, rico en antioxidantes, o los frutos rojos, valorados por su aporte de vitaminas y compuestos bioactivos.
Pero los especialistas insisten en un punto clave: ningún alimento por sí solo genera cambios profundos si el resto de la alimentación es desequilibrada.
“La salud no depende de un ingrediente aislado. Depende del conjunto de hábitos que sostenemos todos los días”, remarcan desde el ámbito nutricional.
Entre la ciencia, las redes sociales y las falsas promesas
El crecimiento de estas tendencias también está impulsado por plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde abundan videos que prometen desinflamar el cuerpo, acelerar el metabolismo o prevenir enfermedades a través de recetas caseras.
En muchos casos, los mensajes simplifican demasiado la información científica o exageran los efectos reales de ciertos alimentos.
Por eso, médicos y nutricionistas piden cautela frente a las recomendaciones virales. Explican que aunque existen investigaciones que respaldan algunos beneficios del jengibre o la cúrcuma, eso no significa que funcionen como tratamientos médicos ni que deban consumirse en exceso.
“La evidencia científica existe, pero muchas veces se comunica mal. Un alimento puede colaborar dentro de una dieta saludable, pero no reemplaza medicación ni resuelve enfermedades complejas”, explican los especialistas.
También recuerdan que algunas personas pueden presentar contraindicaciones. Por ejemplo, el exceso de jengibre podría generar molestias digestivas en ciertos pacientes, mientras que la cúrcuma puede interactuar con algunos medicamentos anticoagulantes.
Otro punto importante es el consumo de suplementos. Actualmente existe un mercado creciente de cápsulas, polvos y extractos concentrados de estos ingredientes. Sin embargo, los expertos recomiendan priorizar el consumo natural y consultar siempre a un profesional antes de incorporar productos concentrados.
Cómo incorporarlos de forma simple y saludable
Lejos de las modas extremas, los especialistas recomiendan sumar estos alimentos de manera gradual y natural dentro de una alimentación variada.
El jengibre puede utilizarse en infusiones calientes junto con limón o miel, especialmente en días fríos. También puede agregarse rallado en salteados, sopas o licuados.
La cúrcuma suele incorporarse como condimento en arroz, verduras, legumbres o pollo. Muchas personas la combinan con pimienta negra, ya que esta mezcla mejora la absorción de la curcumina en el organismo.
El ajo continúa siendo uno de los ingredientes más fáciles de sumar a la cocina diaria, mientras que los frutos rojos pueden incorporarse en desayunos, yogures o meriendas.
El objetivo, coinciden los profesionales, no es seguir tendencias pasajeras sino construir hábitos sostenibles.
Además de incorporar alimentos frescos y naturales, recomiendan mantener actividad física regular, dormir bien, reducir el estrés y limitar el consumo de ultraprocesados.
En ese contexto, el auge de los alimentos funcionales también refleja un cambio cultural más amplio: el interés creciente por comprender qué se consume y recuperar una relación más consciente con la alimentación.
La clave, concluyen los especialistas, está en encontrar equilibrio. Ni demonizar alimentos ni esperar soluciones milagrosas. Comer mejor sigue siendo, antes que nada, una suma de pequeñas decisiones cotidianas.