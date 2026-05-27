Bienestar

Inflamación, cansancio y mala digestión: por qué cada vez más personas consumen jengibre y cúrcuma

Las búsquedas sobre ingredientes naturales crecieron con fuerza en Argentina y reflejan un cambio de hábitos vinculado al bienestar y la alimentación saludable. Qué beneficios reales tienen el jengibre, la cúrcuma y otros alimentos funcionales, qué dice la ciencia y por qué los especialistas recomiendan evitar los extremos.