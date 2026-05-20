Para actuar rápido

Cómo reconocer un ACV a tiempo: las señales de alerta que pueden salvar una vida y muchos desconocen

El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad. Especialistas advierten que identificar rápidamente los síntomas y actuar sin demora puede reducir secuelas graves y aumentar las posibilidades de recuperación.