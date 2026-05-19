Cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, una fecha clave destinada a rendir un sincero homenaje a las madres que participan voluntariamente en las campañas de donación. Asimismo, la jornada busca concientizar a la sociedad sobre la importancia de este acto altruista, fundamental para la supervivencia de recién nacidos que, por causas como enfermedades o intolerancia a las fórmulas artificiales, no pueden ser amamantados por sus propias madres.
La importancia de la solidaridad en el Día Mundial de la Donación de Leche Materna
Promover la donación de leche materna es crucial para brindar a los bebés más vulnerables la oportunidad de un desarrollo saludable y una vida plena.
El objetivo central de este día es promover y estimular la participación activa de las mujeres en esta práctica, además de difundir los múltiples beneficios de la leche humana para salvar vidas y garantizar un desarrollo saludable durante la fase de lactancia.
El origen de una jornada global
Esta efeméride tiene su raíz en el año 2010, cuando fue propuesta durante el I Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana celebrado en Brasilia. Desde entonces, el respaldo institucional ha sido total.
De acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna es el alimento óptimo y definitivo, ya que aporta todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños en sus primeros meses de vida.
Beneficios médicos: un escudo para el neonato
La leche materna donada no es solo alimento; funciona como una verdadera medicina biológica para los bebés prematuros o de bajo peso. Entre sus principales ventajas se destacan:
- Protección inmunológica: Aporta anticuerpos esenciales para la prevención de infecciones y patologías graves en prematuros.
- Nutrición óptima: Contiene la composición exacta de nutrientes esenciales para el desarrollo integral del niño.
- Reducción de riesgos: Contribuye de manera directa a disminuir la morbimortalidad neonatal y a prevenir futuras complicaciones médicas.
- Estímulo neurológico: Favorece y potencia el correcto desarrollo del sistema nervioso.
El funcionamiento de los bancos de leche
La donación de leche materna se consolidó como uno de los actos solidarios más puros de la medicina preventiva. Para canalizar este esfuerzo, diversos países implementaron una red de Bancos de Leche Materna dentro de sus centros de salud públicos y privados.
El proceso cuenta con rigurosos estándares de seguridad e higiene: la leche recolectada se almacena en frascos de vidrio previamente esterilizados y se mantiene estrictamente congelada hasta el momento de su procesamiento y posterior uso, garantizando que conserve intactas todas sus propiedades nutricionales y protectoras.
Promover la donación de leche humana es asegurar el futuro de los lactantes más vulnerables. El acceso a este recurso puede marcar la diferencia entre la vida y la enfermedad para miles de recién nacidos, convirtiendo la generosidad de una madre en la oportunidad de vida de un niño.