Economía circular

Día Mundial del Reciclaje: por qué "separar la basura" ya no es suficiente para salvar el planeta

En el marco del 17 de mayo, el ingeniero químico Hugo Notaro advierte que si bien los residuos son un problema acuciante, reciclar es un "parche" para un problema sistémico. Con una tasa global de recuperación que no alcanza el 10%, la urgencia vira hacia rediseñar productos y servicios para el consumo, y así que el residuo deje de existir antes de llegar al cesto.