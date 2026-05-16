El calendario global marca este sábado 16 de mayo una celebración fundamental para el avance del conocimiento humano: el Día Internacional de la Luz. Instaurada por la Unesco, la fecha no es caprichosa, sino que rinde homenaje a un logro técnico que redefinió el siglo XX y sentó las bases del mundo hiperconectado en el que vivimos hoy: la primera operación exitosa de un rayo láser.
El motor invisible del progreso: por qué se celebra este 16 de mayo el Día Internacional de la Luz
La fecha rinde homenaje a un hito científico que transformó la medicina, las comunicaciones y la energía. La Unesco insta a utilizar el conocimiento tecnológico como una herramienta para el desarrollo sostenible y la paz global.
Un destello que cambió la historia
La conmemoración fue elegida para recordar el 16 de mayo de 1960, el día en que el físico e ingeniero estadounidense Theodore Maiman logró hacer funcionar por primera vez un láser de rubí. Aquel destello concentrado, que en su momento parecía un experimento de laboratorio de ciencia ficción, terminó convirtiéndose en el corazón de tecnologías hoy cotidianas.
El estudio y la manipulación de la luz permitieron, con el correr de las décadas, el desarrollo de internet a través de fibra óptica (que viaja literalmente a la velocidad de la luz), avances médicos revolucionarios en técnicas de diagnóstico y tratamientos no invasivos, y el diseño de fuentes de energía alternativas y limpias que buscan mitigar el cambio climático.
Ciencia para la paz y el desarrollo
Más allá de los hitos técnicos, la celebración de este año llega con una fuerte impronta política y social por parte de los organismos internacionales. Desde la Unesco hicieron un llamado explícito a las naciones para fortalecer la cooperación científica multilateral.
El objetivo del organismo es claro: garantizar que los beneficios de las tecnologías basadas en la luz no queden concentrados en unos pocos países, sino que se aprovechen como un motor para promover la paz mundial, reducir la brecha digital y consolidar un desarrollo verdaderamente sostenible.
Un puente hacia el futuro
El Día Internacional de la Luz nos invita a reflexionar sobre cómo un elemento natural tan básico define nuestra comprensión del universo. Desde la astronomía que observa galaxias lejanas hasta la pantalla del dispositivo en el que se lee esta nota, la luz sigue siendo el motor invisible del progreso humano, planteando el desafío de utilizarla para construir un futuro más equitativo.