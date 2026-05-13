El legado de Maryam Mirzakhani

Por qué se celebra este 13 de mayo el Día Mundial de las Mujeres Matemáticas

En conmemoración del nacimiento de la primera mujer en ganar la Medalla Fields, la comunidad científica global rinde homenaje al talento femenino en las ciencias exactas. Una jornada para reflexionar sobre la brecha de género y el impacto de las mentes que desafiaron los límites de la geometría y la lógica.