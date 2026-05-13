Cada 13 de mayo, el mundo de las ciencias exactas se detiene para celebrar el Día Mundial de las Mujeres Matemáticas. Esta fecha no es azarosa: coincide con el natalicio de Maryam Mirzakhani, una figura cuya brillantez transformó la disciplina y cuya prematura partida dejó un vacío inmenso, pero también un camino trazado para las futuras generaciones de investigadoras.
Por qué se celebra este 13 de mayo el Día Mundial de las Mujeres Matemáticas
En conmemoración del nacimiento de la primera mujer en ganar la Medalla Fields, la comunidad científica global rinde homenaje al talento femenino en las ciencias exactas. Una jornada para reflexionar sobre la brecha de género y el impacto de las mentes que desafiaron los límites de la geometría y la lógica.
El origen de la conmemoración
La iniciativa surgió en 2018 durante el Encuentro Mundial de Mujeres en Matemáticas (WM2) en Río de Janeiro, Brasil. La propuesta, impulsada por el Comité de Mujeres de la Sociedad Matemática Iraní, buscaba establecer un espacio anual para visibilizar el trabajo femenino en un área históricamente dominada por hombres. La elección de Mirzakhani como símbolo fue unánime, dado que su trayectoria rompió el "techo de cristal" más alto de la profesión.
Nacida en Teherán en 1977, Mirzakhani demostró su talento desde la adolescencia, siendo la primera mujer iraní en obtener una medalla de oro en las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas. Sin embargo, su hito máximo llegó en 2014, cuando recibió la Medalla Fields —considerada el "Nobel de las Matemáticas"— por sus contribuciones excepcionales a la dinámica y la geometría de las superficies de Riemann y sus espacios modulares.
Su enfoque era único: solía dibujar garabatos y fórmulas en enormes pliegos de papel en el suelo, describiendo su proceso creativo como "estar perdido en una jungla y tratar de usar todo el conocimiento que uno puede reunir para encontrar una salida". Lamentablemente, Maryam falleció en 2017, a los 40 años, tras una batalla contra el cáncer de mama.
Desafíos y brecha de género en la actualidad
A pesar de los avances, la disparidad de género en las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) persiste. Según datos de organismos internacionales, las mujeres representan menos del 30% de los investigadores en estas áreas a nivel global. El Día de las Mujeres Matemáticas funciona como un motor para fomentar vocaciones tempranas en niñas y adolescentes, desmitificando la idea de que las ciencias duras son un territorio ajeno.
La celebración de hoy invita a instituciones académicas y sociedades científicas a promover entornos de trabajo equitativos. No se trata solo de recordar a una figura ilustre, sino de garantizar que el talento no se pierda por prejuicios culturales o falta de oportunidades. El legado de Mirzakhani vive en cada joven que decide explorar los misterios de los números y las formas.