Consultar a tiempo

Cáncer de ovario: cuáles son los síntomas que suelen confundirse y cuándo consultar

Se trata de una de las enfermedades ginecológicas más difíciles de detectar en etapas tempranas porque sus síntomas suelen confundirse con molestias digestivas o cambios cotidianos del cuerpo. Especialistas insisten en la importancia de escuchar las señales del organismo, realizar controles médicos y consultar ante síntomas persistentes.