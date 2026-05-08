Muchas mujeres describen que, antes del diagnóstico, sentían molestias “normales”: hinchazón abdominal, cansancio, cambios digestivos o sensación de pesadez. Síntomas que suelen asociarse al estrés, la alimentación o cuestiones hormonales.
Cáncer de ovario: cuáles son los síntomas que suelen confundirse y cuándo consultar
Se trata de una de las enfermedades ginecológicas más difíciles de detectar en etapas tempranas porque sus síntomas suelen confundirse con molestias digestivas o cambios cotidianos del cuerpo. Especialistas insisten en la importancia de escuchar las señales del organismo, realizar controles médicos y consultar ante síntomas persistentes.
Sin embargo, en algunos casos, detrás de esas señales puede esconderse un cáncer de ovario, una enfermedad que continúa siendo uno de los tumores ginecológicos con mayor dificultad para detectarse tempranamente.
Aunque no es el cáncer más frecuente entre las mujeres, sí es uno de los más complejos por la forma silenciosa en la que puede avanzar. Por eso, médicos y especialistas remarcan la necesidad de prestar atención a síntomas persistentes y sostener controles ginecológicos periódicos, especialmente después de los 40 años o si existen antecedentes familiares.
Un cáncer que suele dar señales poco específicas
Los ovarios son dos órganos pequeños ubicados a ambos lados del útero y cumplen funciones fundamentales en la producción de hormonas y óvulos. Cuando se desarrolla un tumor en esa zona, los síntomas iniciales suelen ser difusos y pueden confundirse fácilmente con otros problemas de salud menos graves.
Entre las señales más frecuentes aparecen la distensión abdominal, sensación de inflamación, dolor pélvico o abdominal, necesidad urgente de orinar, cambios en el tránsito intestinal y sensación de saciedad rápida al comer. También pueden aparecer cansancio persistente, dolor lumbar o alteraciones menstruales.
El problema es que muchas veces estos síntomas son intermitentes y se naturalizan. “Es habitual que las pacientes consulten después de varios meses porque pensaban que era algo digestivo o estrés”, explican especialistas en ginecología oncológica.
A diferencia de otros cánceres, el de ovario no cuenta con un método de screening masivo tan efectivo como la mamografía en cáncer de mama o el PAP en cáncer de cuello uterino. Esto hace que muchos casos se diagnostiquen en etapas avanzadas.
Los médicos aclaran que sentir alguno de estos síntomas no significa automáticamente tener cáncer. La clave está en observar la persistencia y la frecuencia. Cuando las molestias aparecen casi todos los días durante varias semanas, es importante realizar una consulta médica.
Factores de riesgo
El cáncer de ovario puede afectar a mujeres de distintas edades, aunque es más frecuente después de la menopausia. Existen algunos factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo.
Uno de los más importantes es el antecedente familiar. Las mujeres que tienen familiares directos con cáncer de ovario o cáncer de mama pueden presentar una mayor predisposición genética. En algunos casos, esto está relacionado con mutaciones hereditarias como los genes BRCA1 y BRCA2.
También pueden influir otros factores como la edad, la endometriosis, no haber tenido embarazos o ciertos antecedentes hormonales. Sin embargo, especialistas aclaran que muchas mujeres diagnosticadas no presentan factores de riesgo claros.
En los últimos años, los avances en genética permitieron identificar a personas con mayor predisposición y desarrollar estrategias de seguimiento más personalizadas. Por eso, conocer los antecedentes familiares y compartir esa información con el médico resulta fundamental.
Además del control ginecológico habitual, los profesionales pueden indicar estudios complementarios si existen síntomas persistentes o antecedentes importantes. Entre ellos aparecen ecografías transvaginales, análisis específicos y estudios de imágenes.
Diagnóstico temprano
Como ocurre con muchas enfermedades oncológicas, detectar el cáncer de ovario en etapas tempranas mejora notablemente las posibilidades de tratamiento y recuperación.
El abordaje suele incluir cirugía, quimioterapia y, en algunos casos, terapias dirigidas más modernas. La elección depende del tipo de tumor, el estadio de la enfermedad y las características particulares de cada paciente.
En los últimos años hubo importantes avances médicos que permitieron mejorar la calidad de vida y la sobrevida de muchas mujeres. Nuevos tratamientos personalizados y medicamentos específicos abrieron mejores perspectivas en determinados tipos de cáncer de ovario.
Sin embargo, los especialistas insisten en que el principal desafío sigue siendo llegar al diagnóstico de forma precoz. Para eso, remarcan la importancia de no minimizar síntomas persistentes y consultar ante cualquier cambio corporal que se mantenga en el tiempo.
También destacan la necesidad de derribar ciertos mitos. Muchas mujeres creen que los controles ginecológicos solo son necesarios durante la etapa fértil o vinculados al embarazo, cuando en realidad deben sostenerse durante toda la vida adulta.
El cuidado integral de la salud femenina incluye controles periódicos, chequeos preventivos y espacios de escucha médica donde sea posible hablar de síntomas, molestias o cambios que muchas veces se silencian por vergüenza, miedo o rutina.
La importancia de hablar de salud femenina
Organizaciones médicas y asociaciones de pacientes coinciden en que escuchar al organismo puede marcar una diferencia. El mensaje principal no apunta a generar alarma, sino a fomentar la prevención y el acceso temprano al sistema de salud.
En Argentina, el cáncer de ovario representa una de las principales causas de mortalidad por tumores ginecológicos. Aunque no siempre puede prevenirse, sí existen herramientas para detectar riesgos, realizar controles adecuados y mejorar las oportunidades de tratamiento.
Los especialistas remarcan que ninguna molestia persistente debe naturalizarse. El cuerpo suele enviar señales, aunque a veces sean sutiles. Consultar a tiempo puede ser un paso decisivo.
Hablar de cáncer de ovario también implica hablar de información, de acceso a la salud y de la necesidad de que más mujeres conozcan los síntomas y pierdan el miedo a consultar. Porque, en muchas ocasiones, prestar atención a pequeños cambios puede ayudar a llegar antes a un diagnóstico y abrir mejores posibilidades de cuidado y recuperación.
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