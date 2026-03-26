Concientización

Este 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino 2026: cómo prevenirlo

En esta fecha, los especialistas advierten que el VPH es el responsable de casi el 100% de los casos. En la provincia de Santa Fe, el test de VPH y la vacuna gratuita a los 11 años son las herramientas clave para salvar vidas.