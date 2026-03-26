Este 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino 2026: cómo prevenirlo
En esta fecha, los especialistas advierten que el VPH es el responsable de casi el 100% de los casos. En la provincia de Santa Fe, el test de VPH y la vacuna gratuita a los 11 años son las herramientas clave para salvar vidas.
En nuestro país se diagnostican alrededor de 4.500 nuevos casos anuales, y lamentablemente más de 2.000 mujeres fallecen por esta causa.
Este 26 de marzo, la comunidad médica internacional vuelve a poner el foco en el cáncer de cuello de útero (CCU). A diferencia de otros tipos de tumores, este tiene una particularidad que lo hace único: se conoce su causa y, por lo tanto, es casi 100% prevenible. La persistencia del Virus del Papiloma Humano (VPH) es el factor necesario para el desarrollo de esta enfermedad que afecta a miles de mujeres en Argentina cada año.
Según datos recientes, en nuestro país se diagnostican alrededor de 4.500 nuevos casos anuales, y lamentablemente más de 2.000 mujeres fallecen por esta causa. Lo paradójico es que, con un diagnóstico temprano, las probabilidades de curación superan el 90%.
Este 26 de marzo, la comunidad médica internacional vuelve a poner el foco en el cáncer de cuello de útero (CCU).
El rol del VPH y la importancia de la vacuna
El VPH es un virus muy común que se transmite por contacto sexual. Se estima que 8 de cada 10 personas lo tendrán en algún momento de su vida. En la mayoría de los casos, el cuerpo lo elimina solo; sin embargo, cuando el virus persiste, puede generar lesiones en el cuello del útero que, con el paso de los años (entre 10 y 20), pueden transformarse en cáncer.
La principal barrera de defensa es la vacuna contra el VPH. En Argentina, forma parte del Calendario Nacional de Vacunación de forma gratuita y obligatoria para niñas y niños de 11 años. El objetivo es inmunizar a la población antes de que tengan contacto con el virus, rompiendo así la cadena de transmisión y protegiendo a las futuras generaciones.
En los hospitales y centros de salud de Santa Fe, la estrategia de prevención se divide según la edad de la paciente:
Mujeres menores de 30 años: el método recomendado sigue siendo el Papanicolaou (PAP), un estudio sencillo que detecta alteraciones celulares.
Mujeres mayores de 30 años: se utiliza el Test de VPH. Este examen es más preciso ya que detecta directamente la presencia del ADN del virus. Si el test da negativo, la paciente puede estar tranquila por cinco años, lo que optimiza los controles y brinda mayor seguridad.
El PAP debe realizarse una vez por año. La prueba de Papanicolaou es un procedimiento en el que se obtienen células del cuello uterino con el fin de observarlas cuidadosamente en el laboratorio y determinar si hay cáncer o precáncer.
No esperar a los síntomas
Uno de los mayores desafíos para los ginecólogos es que el cáncer de cuello de útero es una enfermedad silenciosa. En sus etapas iniciales no presenta dolor ni sangrados. Cuando los síntomas aparecen, suele ser porque el tumor ya ha avanzado.
Por ello, en esta jornada de concientización, el llamado a la acción es claro: no postergar el turno ginecológico. Un control de 15 minutos una vez al año es la herramienta más poderosa para ganarle al cáncer.
La meta de la Organización Mundial de la Salud para el 2030 es ambiciosa: lograr que el cáncer de cuello de útero deje de ser un problema de salud pública. Con una Santa Fe comprometida en la vacunación y el tamizaje, estamos más cerca de lograrlo.