Hospital Iturraspe

Cirugía de vanguardia en Santa Fe: combinan técnicas de alta complejidad para tratar el cáncer de colon

En un avance histórico para la salud pública santafesina, el nosocomio local logró intervenir con éxito a una paciente con metástasis hepáticas. El procedimiento combinó cirugía tradicional con equipos de última generación, marcando un precedente en la resolución de patologías complejas en la provincia.