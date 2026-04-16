Nuevo servicio

El Hospital Cullen realiza cirugías cardíacas complejas: menos invasivas y sin derivaciones

El nuevo Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital J. M. Cullen marca un antes y un después en la salud pública provincial. En menos de un año, el equipo propio concretó decenas de intervenciones de alta complejidad con tecnología de vanguardia y mejores tiempos de recuperación.