La salud pública de Santa Fe dio un paso estratégico hacia la autonomía y la excelencia médica. Con la consolidación del Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Cullen ya no es necesario derivar ni tercerizar intervenciones complejas.
El Hospital Cullen realiza cirugías cardíacas complejas: menos invasivas y sin derivaciones
El nuevo Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital J. M. Cullen marca un antes y un después en la salud pública provincial. En menos de un año, el equipo propio concretó decenas de intervenciones de alta complejidad con tecnología de vanguardia y mejores tiempos de recuperación.
Cambio estructural
Durante años, las cirugías cardiovasculares de alta complejidad dependieron de equipos externos o del sector privado. Este modelo no solo implicaba mayores costos, sino también tiempos de espera y fragmentación en la atención.
La puesta en marcha de un equipo multidisciplinario propio cambió esa lógica. En menos de un año, el hospital realizó más de 60 intervenciones complejas, entre ellas bypass coronarios y reemplazos valvulares, consolidándose como centro de referencia para el centro-norte provincial.
Desde ahora, el Estado puede dar una respuesta integral a patologías críticas dentro de su propia red, garantizando acceso equitativo para pacientes sin cobertura privada.
Además, el nuevo esquema fortalece el sentido de pertenencia del personal y mejora la calidad asistencial. Cirujanos, cardiólogos, anestesistas, perfusionistas e instrumentadores trabajan de manera articulada, desde la evaluación inicial hasta el seguimiento postoperatorio.
Técnicas innovadoras
Uno de los pilares del nuevo servicio es la incorporación de procedimientos menos invasivos, que reducen el impacto físico de las cirugías cardíacas.
Entre ellos se destaca la toracotomía, una técnica que permite acceder al corazón a través de una pequeña incisión en la caja torácica, evitando abrir el esternón como en la cirugía tradicional.
Este abordaje, que requiere alta especialización, ya se aplicó con éxito en intervenciones como la reparación de válvula mitral. Sus beneficios son concretos:
Menor dolor postoperatorio
Recuperación más rápida
Menor tiempo de internación
Mejor resultado estético
Reinserción más temprana a la vida cotidiana
A esto se suman otras prácticas innovadoras, como el bypass coronario sin circulación extracorpórea —donde el corazón sigue latiendo durante la cirugía— y los reemplazos valvulares con incisiones mínimas.
Impacto en la región
El beneficio más visible de este avance es la mejora en la experiencia del paciente. Menos dolor, menos días de internación y una recuperación más ágil se traducen en una mejor calidad de vida.
La posibilidad de acceder a estas prácticas dentro del sistema público reduce desigualdades y evita traslados a otros centros, muchas veces lejanos.
También tiene una dimensión social y económica: una recuperación más rápida permite a los pacientes volver antes a sus actividades laborales, disminuyendo el impacto en sus ingresos y en sus familias.
En paralelo, el hospital se posiciona como un nodo clave dentro de la red sanitaria provincial. Pacientes de distintas localidades pueden ser derivados y recibir tratamiento de alta complejidad sin salir del sistema público.
Formación y futuro
El crecimiento del servicio también impulsa el desarrollo profesional. El Hospital J. M. Cullen tiene una larga tradición en la formación de cardiólogos, y ahora suma la posibilidad de entrenar especialistas en cirugía cardiovascular.
Esto permite cerrar el círculo entre formación y práctica, generando recursos humanos calificados dentro de la propia provincia.
El desafío a futuro será sostener y ampliar este modelo, incorporando nuevas tecnologías y fortaleciendo la red de derivación. En un contexto nacional complejo, la apuesta provincial por la salud pública aparece como una decisión estratégica.