La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición total de uso, comercialización y distribución de un perfume tras detectar serias irregularidades en su elaboración y dudas sobre su seguridad. La decisión impacta en todo el territorio nacional y ordena además el retiro inmediato del lote involucrado del mercado.
La Anmat prohibió un perfume por irregularidades y ordena retirarlo del mercado
La medida alcanza a un producto de la marca Leduft cuyo lote presentó irregularidades en su elaboración. Detectaron fallas de calidad y posible falsificación en el rotulado.
Detectan fallas de calidad
A través de la Disposición 1859/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo nacional resolvió prohibir el producto “Extracto de Perfume Thone”, de la marca Leduft, correspondiente al lote 1469 con vencimiento en junio de 2027.
La medida se originó tras tareas de cosmetovigilancia que detectaron un desvío de calidad: la presencia de partículas extrañas en el producto. Este hallazgo encendió las alarmas sanitarias y dio inicio a una investigación más profunda sobre el origen y las condiciones de elaboración del perfume.
Según se detalla en la disposición, el producto estaba registrado ante la ANMAT y vinculado a un laboratorio habilitado. Sin embargo, al avanzar con las averiguaciones, se comprobó que ese establecimiento no participó en la elaboración del lote cuestionado.
Este dato clave llevó a las autoridades a sospechar de una posible usurpación de identidad sanitaria, ya que el número de legajo del laboratorio figuraba en el etiquetado del producto, pero sin haber intervenido en su fabricación.
Sin garantías de seguridad
Otro elemento central del caso es la declaración de la propia empresa titular del producto, Grupo Leduft S.A. La firma reconoció que el lote en cuestión fue elaborado en una instancia inicial y experimental, en instalaciones que no estaban habilitadas oficialmente para esa actividad.
Además, admitió que algunas unidades de ese lote salieron del circuito de control interno antes de cumplir con los requisitos regulatorios exigidos para este tipo de productos.
Este punto resulta especialmente crítico desde el punto de vista sanitario: al no haberse producido bajo condiciones controladas ni en establecimientos autorizados, no existe certeza sobre la composición del perfume ni sobre los ingredientes utilizados.
En ese marco, la ANMAT advirtió que no es posible garantizar la seguridad, eficacia ni calidad del producto, lo que representa un riesgo potencial para los consumidores.
Prohibición, sumario y retiro del mercado
Frente a este escenario, el organismo resolvió avanzar con una serie de medidas. En primer lugar, prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución del lote afectado en todo el país.
Además, ordenó a la empresa el recupero inmediato del producto del mercado, es decir, su retiro de los puntos de venta y canales de distribución, incluyendo plataformas online.
En paralelo, se dispuso la instrucción de un sumario sanitario contra la firma, por presuntas infracciones a la normativa vigente, entre ellas la Ley de Medicamentos N° 16.463, que prohíbe la circulación de productos ilegítimos o impuros.
La medida también fue comunicada a las autoridades sanitarias de todas las provincias y a organismos vinculados a la defensa del consumidor, con el objetivo de reforzar los controles y evitar que el producto siga circulando.