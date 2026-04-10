En una serie de resoluciones recientes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición de comercialización de diversos productos cosméticos y domisanitarios, al tiempo que avanzó con una medida de alto impacto: la baja de habilitaciones a dos laboratorios farmacéuticos por irregularidades graves que comprometen la seguridad de los medicamentos.
Se prohibieron productos cosméticos, cápsulas de limpieza y dio de baja laboratorios por riesgos sanitarios
La autoridad sanitaria nacional dispuso la prohibición de productos ilegítimos y avanzó con la cancelación de habilitaciones a laboratorios por fallas críticas en controles de calidad.
Las decisiones fueron oficializadas a través de las disposiciones 1824, 1825 y 1848/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y se enmarcan en tareas de fiscalización, monitoreo y denuncias que detectaron productos ilegítimos, sin registro o con fallas en los procesos de control.
Cosméticos ilegítimos
Una de las medidas más relevantes tiene que ver con la prohibición total de una línea de cosméticos comercializados bajo la marca “Alpha Men Care”. Según detalló la ANMAT, se trata de productos que no cuentan con garantías sobre su origen, composición ni condiciones de elaboración.
Entre los artículos alcanzados por la medida se encuentra una crema antiage identificada con un lote que, según la investigación, no fue elaborado por el laboratorio que figura en su rótulo. Además, se detectaron otros productos —como shampoo anti canas, serum para ojeras, gel facial, jabón y correctores— que directamente no tenían inscripción sanitaria.
El organismo advirtió que estos productos son ilegítimos, ya que se desconoce el establecimiento que los fabricó, lo que impide verificar su seguridad y eficacia. Por este motivo, se prohibió su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional.
La decisión también alcanza a plataformas de venta online, donde estos productos eran ofrecidos sin controles, lo que amplía el riesgo para los consumidores.
Cápsulas de limpieza
En otra disposición, la ANMAT prohibió la comercialización de cápsulas de limpieza para máquinas de café de la marca “Urnex”, detectadas en el mercado local sin cumplir con la normativa vigente.
El problema central radica en que los productos estaban rotulados exclusivamente en inglés y carecían de datos obligatorios como el registro sanitario o información del importador en Argentina. Incluso, según la investigación, habrían sido comercializados de manera irregular a través de plataformas digitales.
Además, se constató que la empresa titular de la marca en el país no reconoció esos productos como propios, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de artículos ilegítimos.
Desde el organismo remarcaron que, al desconocerse su origen y condiciones de fabricación, no es posible garantizar su calidad ni seguridad, lo que motivó su prohibición total en todo el país.
Medicamentos bajo sospecha
La medida más contundente se dio en el ámbito farmacéutico. A través de otra disposición, la ANMAT resolvió dar de baja las habilitaciones de las firmas HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., tras detectar incumplimientos graves en las buenas prácticas de fabricación.
La decisión se apoya en una serie de antecedentes que incluyen la prohibición previa de medicamentos como propofol, dopamina y fentanilo, además de múltiples irregularidades en procesos de control de calidad.
Según los informes técnicos, se detectaron fallas críticas en los procedimientos, falta de mantenimiento de equipos y deficiencias en la documentación, lo que comprometería la seguridad de los productos elaborados.
Incluso, peritajes realizados en el marco de una causa judicial señalaron que los controles de calidad “comprometían la validez de los resultados y la seguridad de los productos liberados”, lo que representa un riesgo directo para los pacientes.
En este contexto, la ANMAT consideró que las empresas no ofrecían garantías técnicas suficientes para continuar operando, por lo que resolvió cancelar sus habilitaciones y mantener la prohibición de comercialización de sus productos.