Se prohibió la venta y uso de una marca de lentes de contacto en todo el país

La medida fue publicada en el Boletín Oficial tras detectarse la comercialización de estos productos sin registro sanitario ni datos de importador en Argentina. La decisión alcanza a lentes de contacto y a una solución multipropósito vinculada a la misma marca.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio argentino de distintos productos para lentes de contacto de la marca NOVMAS.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 1099/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que una investigación detectara que estos artículos se vendían sin contar con la autorización sanitaria correspondiente ni con registro en el país.
Según detalló el organismo, los productos fueron hallados durante tareas de fiscalización en un comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se encontraron miles de unidades de lentes de contacto y una solución multipropósito que no contaban con la documentación exigida por la normativa vigente.
El procedimiento que derivó en la disposición comenzó a partir de una investigación de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 12 de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco se detectó que en un local ubicado en la calle Sarmiento al 2700 se exhibían y ofrecían a la venta lentes de contacto presuntamente sin autorización sanitaria.
Tras ese hallazgo, el caso fue derivado a la ANMAT para su análisis administrativo. Posteriormente, personal del área de fiscalización del organismo realizó una inspección en el establecimiento comercial denominado “Laura Mayorista”.
Durante el operativo, las inspectoras observaron en las estanterías del local una gran cantidad de cajas que contenían lentes de contacto de la marca NOVMAS. De acuerdo con el informe oficial, se trataba de aproximadamente 10.000 blísteres del producto, además de una solución multipropósito destinada al cuidado de los lentes.
Los fiscalizadores retiraron algunas unidades como muestra para su análisis. Entre los artículos relevados se encontraban distintos modelos de lentes de contacto, incluidos algunos de uso estético, así como la solución para limpieza y mantenimiento de estos dispositivos.
Sin embargo, al revisar la información del producto se detectaron irregularidades. Las cajas no incluían datos del importador en el país ni número de registro sanitario. Tampoco figuraban en el sistema oficial de la ANMAT que reúne los productos autorizados para su comercialización.
Tras el análisis técnico correspondiente, la Dirección de Gestión de Información Técnica del organismo confirmó que los productos en cuestión no estaban inscriptos en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.
La ausencia de registro implica que el organismo sanitario no cuenta con información que permita garantizar que esos productos cumplen con los estándares de calidad, seguridad y eficacia exigidos para su uso en el país.
Además, según se indicó en la disposición oficial, tampoco fue posible determinar con certeza la procedencia de los artículos ni las condiciones en las que fueron fabricados.
De acuerdo con la investigación, la responsable del comercio indicó que los productos habrían sido importados a través de un proveedor vinculado a una empresa de origen chino. En ese momento se comprometió a presentar la documentación correspondiente ante la ANMAT, pero esa información finalmente no fue enviada dentro del plazo establecido.
Frente a este escenario, el organismo consideró necesario adoptar una medida preventiva para evitar posibles riesgos para la salud de los usuarios.
En particular, la prohibición alcanza a los siguientes productos:
Lentes de contacto NOVMAS contact lenses fabricados por AIREDI Optical Technology Co., Ltd.
Lentes de contacto NOVMAS “Happy Halloween”, fabricados por Beijing Natural Beauty Optics Co. Ltd.
La solución multipropósito NOVMAS Contact Lens, elaborada por Chongqing Shijian Eye Health Industry Co. Ltd.
La medida abarca todos los lotes, colores y tamaños de estos productos.
Desde el organismo sanitario explicaron que la decisión busca proteger a los potenciales usuarios de artículos cuya calidad no puede ser verificada.
Los lentes de contacto son considerados dispositivos médicos y su fabricación, importación y comercialización deben cumplir con requisitos técnicos y sanitarios específicos. Esto incluye controles sobre los materiales utilizados, los procesos de producción y las condiciones de esterilización.
Cuando un producto de este tipo no cuenta con registro sanitario, no es posible garantizar que cumple con esos estándares.
La ANMAT advirtió que el uso de lentes de contacto sin los controles adecuados podría derivar en problemas de salud ocular, como irritaciones, infecciones o lesiones en la córnea.
Por ese motivo, el organismo consideró que la circulación de estos productos representa un riesgo potencial para quienes los utilicen.
Además, en la disposición se señala que los consumidores podrían adquirirlos creyendo que se trata de artículos seguros, cuando en realidad no existe información que respalde su calidad o eficacia.