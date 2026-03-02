Control sanitario

Anmat prohibió productos para el cabello por representar un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición total de uso, comercialización, distribución y publicidad de varios cosméticos capilares que no contaban con la inscripción sanitaria obligatoria, tras detectar que podían representar un peligro para quienes los utilizan.