Anmat prohibió productos para el cabello por representar un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este lunes una medida que afecta la comercialización de una serie de productos destinados al cuidado del cabello en todo el territorio argentino.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición total de uso, comercialización, distribución y publicidad de varios cosméticos capilares que no contaban con la inscripción sanitaria obligatoria, tras detectar que podían representar un peligro para quienes los utilizan.
La decisión, formalizada mediante la Disposición 886/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, prohíbe su uso, venta, distribución e incluso su exposición en plataformas de comercio electrónico. La medida responde a la detección de irregularidades que implican potenciales riesgos para la salud de los usuarios.
Según la normativa oficial, la prohibición rige para todos los lotes, fechas de vencimiento y presentaciones de los productos de la marca “CIENCIA COSMÉTICA” que se detallan en el texto de la disposición. Entre ellos figuran tratamientos de alisado, shampoos y mascarillas que se encontraban en el mercado sin los requisitos de inscripción sanitaria exigidos por la autoridad regulatoria.
Los artículos afectados son:
Alisado Cereza 100% orgánico (sin datos de inscripción sanitaria en el rótulo)
Alisado Blond Glow liss y shampoo Blond Glow liss
Tratamiento laminador Blond Glow liss Paso 3
Alisado Bio nanoplastía
Polvo decolorante platinum lifting powder
Máscaras matizadoras (silver black, ice pink para rubios y black silver)
Shampoo shock Oro Supreme 24K
Protector térmico Blond Glow liss
Bálsamo Bio plasma con células madre
Máscara capilar Bio plasma
Shampoo Bio plasma con células madre
La ANMAT determinó que estos productos no solo carecen de la debida inscripción sanitaria en sus rótulos, sino que tampoco figuran en los registros oficiales del organismo. Esto significa que su fabricación, importación y comercialización se encontraban fuera del marco legal que protege la seguridad y calidad de los cosméticos comercializados en el país.
La inscripción sanitaria es un requisito que, según las normas vigentes, debe demostrar que los ingredientes y la elaboración de un producto cumplen con estándares que garantizan que no representen un riesgo para la salud. La ausencia de esa información impide su trazabilidad y control, además de dejar sin respaldo técnico su composición y seguridad.
La medida abarca, además, la prohibición de promocionar o publicar estos artículos en plataformas de venta online. Esto implica que los sitios de comercio electrónico deberán retirar inmediatamente las publicaciones relacionadas con dichos productos, para evitar que continúen siendo ofrecidos a consumidores sin las garantías sanitarias mínimas exigidas por la ley.
Las acciones de la ANMAT buscan resguardar a la población frente al consumo de productos que no han sido evaluados y que, por lo tanto, podrían contener sustancias o formulaciones que impliquen efectos adversos sobre la salud.
La normativa vigente en Argentina exige que todos los productos cosméticos y de higiene personal contengan la inscripción sanitaria correspondiente antes de ser comercializados legalmente en el país.
Este tipo de medidas no es aislado: en otras oportunidades, el organismo ha intervenido para retirar del mercado artículos cos- métricos, domisanitarios o de higiene que no cumplían con los requisitos regulatorios, advirtiendo sobre los riesgos que ello conlleva para los usuarios si se utilizan productos sin control oficial.
Para los consumidores, las autoridades sanitarias recomiendan verificar siempre la existencia de número de registro en los envases de productos cosméticos o de cuidado personal antes de adquirirlos. Si un artículo no exhibe la inscripción sanitaria o esta resulta inexistente en las bases oficiales de la ANMAT, su uso puede representar un peligro potencial.
Además, la difusión de estos productos a través de redes sociales o plataformas de comercio electrónico suele dificultar el seguimiento del cumplimiento de las normas sanitarias. Por ello, la prohibición también alcanza la publicidad en línea, con el objetivo de disminuir la circulación de artículos no autorizados.
En caso de dudas o sospechas sobre la legalidad de un producto, los usuarios pueden consultar la página oficial de la ANMAT, donde se encuentra disponible un registro actualizado de los productos cosméticos y de higiene personal habilitados para la venta en Argentina. Las cámaras empresariales del sector y distribuidores también pueden asesorar sobre la documentación que respalda la comercialización de estos artículos.
La prohibición publicada en el Boletín Oficial representa una intervención directa para proteger a los consumidores y confirma la vigilancia constante de la autoridad sanitaria sobre productos que, por su uso frecuente en la población, deben estar sujetos a controles estrictos