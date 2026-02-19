#HOY:

Se prohibió un aceite de oliva marca Nucete por ser un producto falsificado

La medida rige en todo el país y alcanza a su elaboración, venta y distribución. El organismo advirtió que el alimento es apócrifo y no se puede garantizar su trazabilidad ni seguridad.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio argentino de un aceite de oliva que se vendía bajo la marca Nucete, tras confirmar que se trata de un producto falsificado.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 510/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Producto falsificado

La medida alcanza específicamente al producto rotulado como “Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete, Contenido Neto 500 ml, Lote C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026”, que indicaba haber sido elaborado y fraccionado en San Juan y vinculado a la firma Agro Aceitunera S.A.

Según se detalla en el documento oficial, la investigación se inició a partir de una consulta vinculada a la autenticidad del producto, debido a diferencias detectadas en el envase respecto del original. La intervención estuvo a cargo del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que solicitó información a la empresa titular de la marca.

El legítimo elaborador confirmó que el producto investigado no fue fabricado por la compañía, que desconoce su procedencia y contenido. Además, enumeró diferencias visibles respecto del aceite genuino, lo que permitió avanzar en la investigación y activar los sistemas de vigilancia alimentaria.

Como resultado, el producto fue catalogado como apócrifo, ya que utilizaba de manera indebida registros sanitarios y datos pertenecientes a una empresa legítima. Esto implica que carece de registros válidos y no puede ser identificado con claridad en cuanto a su origen, elaboración o condiciones de producción.

Prohibición en todo el país

Ante este escenario, la ANMAT resolvió prohibir su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país, incluyendo plataformas de venta online.

La decisión se fundamenta en la normativa vigente en materia de alimentos, que establece que productos sin registros sanitarios o falsamente rotulados representan un riesgo para la salud pública.

El organismo explicó que, al tratarse de un alimento ilegal, no es posible garantizar su trazabilidad ni las condiciones de elaboración, calidad e inocuidad. En consecuencia, se busca evitar su circulación para proteger a los consumidores.

La disposición también fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar controles y retirar eventuales unidades que puedan encontrarse en el mercado.

Desde el organismo sanitario remarcaron que este tipo de medidas forman parte de las tareas habituales de fiscalización y control, destinadas a prevenir riesgos asociados al consumo de productos alimenticios irregulares.

En estos casos, la principal preocupación radica en que los alimentos falsificados pueden elaborarse sin controles adecuados y en condiciones desconocidas.

La resolución también menciona que el producto infringía diversas normas del Código Alimentario Argentino y legislación vinculada, al carecer de registros válidos y presentar rotulado engañoso. Por ese motivo, se dispuso su prohibición total en el territorio nacional.

Si bien la disposición no detalla el volumen de unidades detectadas en circulación, las autoridades sanitarias suelen recomendar a los consumidores prestar atención al origen y rotulado de los alimentos, especialmente en productos de consumo masivo como aceites.

En este contexto, el organismo reiteró que ante la detección de productos sospechosos o irregularidades en el etiquetado, se recomienda evitar su consumo y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades sanitarias.

La medida se inscribe en una serie de controles que el organismo viene llevando adelante para detectar alimentos ilegales o falsificados en el mercado argentino. En los últimos años, las alertas por productos apócrifos se incrementaron, especialmente en artículos que presentan marcas reconocidas o alta demanda.

La publicación en el Boletín Oficial formaliza la prohibición y habilita su aplicación en todo el país. A partir de esta disposición, cualquier elaboración, venta o distribución del producto queda expresamente vedada, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.

